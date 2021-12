Dzieło zniszczenia Barcelony. Spada z LM i czeka ją historyczny debiut

Gdy jeszcze pod wodzą Ronalda Koemana zespół z Camp Nou przegrał w pierwszych kolejkach z Bayernem Monachium i Benficą Lizbona po 0:3, już wtedy widmo odpadnięcia już w fazie grupowej zaczęło zaglądać w oczy katalońskiemu gigantowi. Nie zmieniły tego dwa skromne zwycięstwa po 1:0 nad Dynamem Kijów. Kluczowy miał być bowiem rewanż z Benficą. I faktycznie był. Bezbramkowy remis był jednak porażką Barcy, która wobec tego musiała szukać punktów w Monachium.

Fatalna Barcelona odpada z LM, "2:8" symbolem degrengolady

Jeśli ktoś liczył na cud, już do przerwy został wyprowadzony z błędu. Barcelona rozpoczęła dobrze, nie poddała się przed pierwszym gwizdkiem, jak to było miejsce w pierwszej kolejce. Tym razem zabrakło jej jednak jakości, a wynik 0:2 po 45 minutach był dla drużyny Xaviego najniższym wymiarem kary. Równolegle w Lizbonie Benfica spokojnie wykonywała swoje zadanie, pokonując Dynamo 2:0 po dwóch bramkach w pierwszych 25 minutach gry. Bilans bramkowy Barcy 2:8 w przerwie meczu w Monachium, gdy stało się jasne, że Barcelony w 1/8 finału LM nie będzie, staje się symbolem katalońskiej degrengolady ostatnich dwóch lat. I znowu wielki udział miała w tym Lizbona oraz Bayern Monachium.

Ostatecznie w Monachium Bayern zwycięża 3:0, a Barcelona kończy fazę grupową Ligi Mistrzów z zaledwie dwoma zwycięstwami i dwiema zdobytymi bramkami (więcej tylko od Malmoe i Dynama). Katastrofa dla drużyny, która w ostatnich 20 latach wygrywała czterokrotnie całe rozgrywki.

I znów można było też zobaczyć ten sam grymas Gerarda Pique, człowieka najbardziej zaangażowanego w klub z Camp Nou. Na przedmeczowej konferencji prasowej Hiszpan został zapytany o to, co jest powodem takiej różnicy obecnie pomiędzy Barceloną a Bayernem, gdy jeszcze 5 lat temu to Barca wychodziła zwycięsko rywalizacji z Bawarczykami w 1/2 finału Ligi Mistrzów. - Różnica leży w zarządzaniu klubem - nie miał wątpliwości doświadczony obrońca.

Najgorzej od 21 lat. Barca zadebiutuje w Lidze Europy

Trzecie miejsce w grupie E sprawia, że FC Barcelona wiosną zagra w 1/16 finału Ligi Europy. Będzie to jej debiut w tych rozgrywkach! Gdy Barca miała okazję występować w europejskiej "drugiej lidze", a miało to miejsce w sezonie 2003/04, był to jeszcze Puchar UEFA (zmiany dokonano w 2009 roku).

We wspomnianym sezonie 2003/04 kataloński zespół pod wodzą Franka Rijkaarda doszedł do zaledwie czwartej rundy, gdzie lepsza od niego okazała się drużyna Celticu Glasgow. W Pucharze UEFA grał z powodu zawalonego sezonu ligowego 2002/03, w którym Katalończycy zajęli w La Liga dopiero szóste miejsce, m.in. za Realem Sociedad, Deportivo La Coruna czy Celtą Vigo.

Aby znaleźć sezon, w którym Barcelona zakończyła rywalizację w Lidze Mistrzów na fazie grupowej, trzeba się cofnąć aż o 21 lat, do sezonu 2000/01. Wtedy prowadził ją Lorenzo Serra Ferrer, a zespół z Rivaldo, Kluivertem, Overmarsem, Luisem Enrique czy wchodzącymi do niego młodziutkimi Xavim i Carlesem Puyolem nie był w stanie wyjść z grupy, w której jego rywalami były AC Milan, Leeds United i Besiktas Stambuł, a w Pucharze UEFA dotarł do półfinału, gdzie minimalnie przegrał z Liverpoolem.

Mistrzostwa Hiszpanii ani zwycięstwa w Lidze Mistrzów w tym sezonie nie będzie, ale FC Barcelona staje przed być może najważniejszą rundą w najnowszej historii klubu. Albo przez ligę, albo przez Ligę Europy drużyna Xaviego musi zapewnić sobie grę w przyszłej edycji Champions League. Jej brak będzie kolejnym krokiem na dno w wykonaniu katalońskiego giganta.