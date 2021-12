Zdobywca Złotej Piłki wskazuje faworytów do LM. I nagle mówi o Lewandowskim

Bayern Monachium jest jednym z 12 zespołów, który jest już pewny gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Na ten moment potencjalnymi rywalami mistrzów Niemiec w 1/8 finału są takie drużyny, jak PSG, Atletico Madryt, Sporting Lizbona czy Inter Mediolan. Bayern jest pewny awansu z pierwszego miejsca, ale w przypadku porażki z Barceloną w najbliższym meczu to zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza (a nie Benfica) zagra w fazie pucharowej LM.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Fabio Cannavaro wskazuje faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. I nagle wystawia laurkę Robertowi Lewandowskiemu

Fabio Cannavaro rozmawiał z portalem Walfoot.be przed wtorkowymi spotkaniami w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zdobywca Złotej Piłki z 2006 roku wskazał trzech faworytów do wygrania rozgrywek. "Moim zdaniem Chelsea w tym roku może znowu zdobyć Ligę Mistrzów. Mają dobrą drużynę prowadzoną przez świetnego trenera. Trzeba dodatkowo uważać na Paris Saint-Germain i gwiazdy, które tam mają w kadrze. No i Bayern Monachium jest zagrożeniem mimo tego, że co roku jest niedoceniany" - powiedział.

W pewnym momencie Cannavaro postanowił wystawić laurkę Robertowi Lewandowskiemu. "Bayern zawsze może zrobić coś więcej. Przecież oni mają w składzie jednego z najlepszych napastników w historii, czyli Roberta Lewandowskiego" - dodał Włoch. A jak były trener Tianjin Quanjian widzi postawę klubów z Włoch? "Oni niestety są krok za resztą. Milan gra w tym roku lepiej, natomiast Juventus ma za sobą trudny rok. Stracili Ronaldo, a nawet wyniki z nim nie były najlepsze" - skwitował Cannavaro.

Mecz Bayernu Monachium z FC Barceloną rozpocznie się w środę 8 grudnia o godz. 21:00. Robert Lewandowski po pięciu meczach ma dziewięć zdobytych bramek i traci jedno trafienie do Sebastiana Hallera z Ajaksu Amsterdam. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.