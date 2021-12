Lewandowski problemem FC Barcelony? Xavi wypowiedział się o Polaku i meczu z Bayernem

Poprzedni mecz obu drużyn w tegorocznych rozgrywkach Ligi Mistrzów zakończył się wygraną Bayernu Monachium na Camp Nou 3:0. Dwa gole w tym meczu strzelił Robert Lewandowski, najlepszy napastnik 2021 roku wg. "France Football". Xavi Hernandez, trener FC Barcelony nie ukrywa, że powstrzymanie Polaka będzie jednym z głównych celów w tym spotkaniu.

- Jeśli nie jest najlepszy, to jest jednym z najlepszych. Od wielu lat robi różnicę. Jest czołowym zawodnikiem na swojej pozycji, szczególnie w ostatnim czasie. Nie tylko strzela gole, ale o kontrataki, jego grę przodem do bramki, jest bardzo szybki, potrafi prowadzić piłkę. Robi dobrze wiele innych rzeczy. Będziemy musieli wykonać ważną pracę w obronie, by jak najbardziej tylko się da wyciągnąć go z pola karnego - powiedział Xavi Hernandez.

Bayern Monachium jest niepokonanym dotychczas klubem w fazie grupowej Ligi Mistrzów. W pięciu meczach zdobył 15 punktów i w środę ma szansę zapisać się w historii jako jedna z drużyn z kompletem zwycięstw na tym etapie rozgrywek. Dla porównania FC Barcelona ma bilans: dwóch wygranych, jednego remisu i dwóch porażek.

- Bayern to jedna z najgorszych dla nas drużyn, z jaką musimy się zmierzyć. Są jednym z najlepszych zespołów na świecie, a do tego gramy na ich stadionie. To będzie ekstremalnie trudne. Jeżeli wygramy, przejdziemy dalej, a więc to znaczy, że ten mecz jest niczym finał. Historia pokazuje, że nigdy nie wygraliśmy w Monachium, ale rekordy są po to, aby je łamać - powiedział Xavi w trakcie konferencji prasowej.

Statystyki jednak nie przemawiają na korzyść zespołu Hiszpana. Co prawda Xavi nie prowadzi FC Barcelony od początku sezonu, jednak sam Robert Lewandowski strzelił już w tym sezonie 27 goli we wszystkich rozgrywkach, gdy Barcelona strzeliła ich 25. Napastnik Bayernu Monachium jest wiceliderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów z dziewięcioma trafieniami, a Barcelona ma ich na koncie zaledwie dwa.

- Musimy się upewnić, że będzie grał z dala od naszego pola karnego. To zależy od każdego z nas. Robert jest bardzo, bardzo dobrym piłkarzem. Im rzadziej będzie miał piłkę, tym lepiej dla nas. Wtedy będziemy mieli więcej okazji do kreowania sytuacji, co przybliży nas do zwycięstwa. Im mniej Lewandowski będzie zaangażowany w grę, tym lepiej - dodał Gerard Pique, obrońca FC Barcelony.

Bayern Monachium zmierzy się z FC Barceloną w środę, 8 grudnia o godz. 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.