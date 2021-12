FC Barcelona może wylecieć dzisiaj z Ligi Mistrzów. Gdzie i kiedy oglądać mecz z Bayernem? [TRANSMISJA]

Środa będzie ostatnim dniem fazy grupowej Ligi Mistrzów. Tego dnia poznamy komplet uczestników fazy pucharowej, a walka w kilku spotkaniach z pewnością będzie zacięta. Oczy wielu kibiców na całym świecie będą jednak zwrócone na wzbudzający najwięcej emocji mecz w Monachium, gdzie Bayern podejmie FC Barcelonę.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Ostatnia szansa FC Barcelony. Lewandowski walczy o powrót na fotel lidera klasyfikacji strzelców

Środowy mecz w Monachium będzie dla FC Barcelony decydującym w kontekście awansu do fazy pucharowej. Może się okazać, że katalońskiego klubu zabraknie w fazie pucharowej Ligi Mistrzów po raz pierwszy od ponad 20 lat. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2000/2001 i wtedy drużyna prowadzona przez Lorenzo Serrę Ferrera musiała się zadowolić grą w Pucharze UEFA.

Napastnik Ajaksu rekordzistą Ligi Mistrzów. Wcześniej dokonał tego tylko Cristiano Ronaldo

Na tę chwilę drużyna Xaviego Hernandeza zajmuje drugie miejsce w grupie E dające awans, ale ma przewagę tylko dwóch punktów nad trzecią Benfiką, która zmierzy się w środę z Dynamem Kijów. Skala trudności jest więc nieporównywalna, ponieważ Bayern to jeden z głównych faworytów do triumfu w całych rozgrywkach. Jednak jeżeli piłkarze FC Barcelony nie chcą się oglądać na wyniki swoich rywali, muszą wygrać w Monachium. W przeciwnym przypadku pozostaje im liczyć tylko na to, że Benfika nie wygra z Dynamem.

Nic nie wskazuje natomiast żeby Bayern miał odpuścić środowe spotkanie, pomimo tego, że ma juz zapewniony awans. Co prawda w drużynie Juliana Nagelsmanna zabraknie takich ważnych postaci jak Serge Gnabry, czy Joshua Kimmich, ale zostaną oni godnie zastąpieni. W dodatku na boisku ma się pojawić od początku Robert Lewandowski, który będzie chciał powrócić na fotel lidera klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu pomiędzy obiema drużynami wygranym przez mistrzów Niemiec 3:0 Polak zdobył dwie bramki.

Atletico Madryt uciekło spod topora, ale kryzys trwa. "Simeone się miota"

Gdzie i kiedy oglądać mecz Bayern Monachium - FC Barcelona?

Spotkanie fazy grupowej Ligi Mistrzów pomiędzy Bayernem Monachium a FC Barceloną odbędzie się w środę 8 grudnia. Rozpoczęcie tego meczu zaplanowane jest na godzinę 21:00. Transmisję tego spotkania będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1, TVP 1 i TVP Sport oraz online w aplikacjach TVP Sport, oraz Polsat Box Go. Zapraszamy również do śledzenia relacji na żywo na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.