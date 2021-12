Znamy 12 drużyn pewnych gry w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Zostały cztery miejsca

Przed rozpoczęciem wtorkowej serii spotkań w szóstej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów we wszystkich grupach (A, B, C i D) była co najmniej jedna drużyna, która była już spokojna o udział w dalszej fazie rozgrywek. Rozstrzygnięcia sprawiły, że poznaliśmy komplet zespołów z tych grup. Łącznie awansu do fazy pucharowej LM jest pewnych już 12 drużyn.

REKLAMA

Zobacz wideo Borek: Ktoś próbuje to Lewandowskiemu wmówić. To jest absurd

Dariusz Mioduski zdradził przyszłość Kapustki w Legii. "Jednostronna opcja"

Atletico lepsze w meczu o awans do 1/8 finału LM

Zdecydowanie najciekawsza sytuacja była w grupie B, gdzie pewny pierwszego miejsca w grupie był Liverpool, ale o drugie wciąż walczyły Atletico, AC Milan oraz FC Porto. W najlepszej sytuacji było Porto, które miał punkt przewagi nad rywalami. Realne szanse na awans do 1/8 finału dość szybko stracił Milan, który już po 55. minutach przegrywał 1:2. Takim wynikiem zakończył się zresztą cały mecz. Ostatecznie w 1/8 finału zagra Atletico wygrało 3:1 w meczu, w którym były trzy czerwone kartki i trzy gole padły w doliczonym czasie gry. Portugalczycy ostatecznie zagrają tylko w Lidze Europy, a Milan żegna się z pucharami.

W pozostałych grupach nie doszło do większych przetasowań na pierwszych dwóch pozycjach. W ostatniej kolejce grupy A Manchester City przegrał u siebie z RB Lipsk 1:2, ale mimo to nie stracił pozycji lidera na rzecz PSG, które bez większych problemów rozbiło Club Brugge 4:1. Po dwóch pierwszych kolejkach Belgowie mieli cztery punkty, ale ostatecznie rozgrywki ukończyli na czwartym miejscu.

Szok! Prezes Mioduski zaskakuje podczas programu na żywo. "To pierwszy raz"

W grupie C również wszystko było wiadomo już przed rozpoczęciem wtorkowych meczów. Awans z pierwszego miejsca miał zagwarantowany Ajax Amsterdam, natomiast drugiej lokaty pewny był Sporting Lizbona. W bezpośrednim starciu obu drużyn lepsi byli ci pierwsi, którzy wygrali 4:2. W drugim meczu o nic lepsza okazała się Borussia Dortmund, która wygrała 5:0 z Besiktasem i w nagrodę zagra w fazie pucharowej Ligi Europy.

Podobny scenariusz ułożył się w grupie D. Real Madryt i Inter Mediolan to zespoły, które po pięciu kolejkach były pewne gry w kolejnej rundzie. W bezpośrednim starciu lepsi byli mistrzowie Hiszpanii (2:0). Pewnym zaskoczeniem jest fakt, że Sheriff Tyraspol wyprzedził Szachtar Donieck i zagra na wiosnę w fazie pucharowej LE.

Drużyny z awansem do 1/8 finału Ligi Mistrzów

Grupa A:

Manchester City - 12 punktów PSG - 11 punktów RB Lipsk - 7 punktów Club Brugge - 4 punkty

Grupa B:

Liverpool - 18 punktów Atletico Madryt - 7 punktów FC Porto - 5 punktów AC Milan - 4 punkty

Grupa C:

Ajax Amsterdam - 18 punktów Sporting CP - 9 punktów Borussia Dortmund - 9 punktów Besiktas Stambuł - 0 punktów

Grupa D:

Real Madryt - 15 punktów Inter Mediolan - 10 punktów Sheriff Tyraspol - 7 punktów Szachtar Donieck - 2 punkty

Poza nimi w fazie pucharowej pewni są Bayern, Juventus, Manchester United, Chelsea.