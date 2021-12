Robert Lewandowski królem Ligi Mistrzów. Może przejść do historii

W środę Bayern Monachium zmierzy się z Barceloną w ostatniej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dla Katalończyków będzie to spotkanie o być albo nie być w fazie pucharowej europejskich rozgrywkach. Robert Lewandowski stanie natomiast przed szansą na pobicie kolejnego rekordu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jest reakcja naczelnego "France Football" ws. Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski może pobić rekord goli w fazie grupowej LM. Brakuje mu dwóch trafień

Polak świetnie prezentuje się w tegorocznej edycji LM. Po pięciu kolejkach ma dziewięć goli na koncie i wraz z Sebastianem Hallerem jest liderem klasyfikacji strzelców. Lewandowski wciąż stoi przed realną szansą na pobicie historycznego wyniku Cristiano Ronaldo, który w sezonie 2015/2016 strzelił aż 11 goli w fazie grupowej LM. Najlepszym wynikiem Lewandowskiego jest natomiast 10 trafień z sezonu 2019/2020.

Lewandowski wyjaśnia słowa o Messim z rozmowy z Borkiem. "Nie chciałem"

Na temat ewentualnego rekordu wypowiedział się szkoleniowiec Bayernu Julian Nagelsmann. - Jeśli Lewy pobije rekord, to będzie to oznaczać, że Bayern strzeli dużo goli i to byłoby dobre. Także dla Lewego, po tym, jak nie wygrał Złotej Piłki - odpowiedział na jedno z pytań.

Zadanie nie jest niewykonalne, gdyż Bayern, mimo zapewnienia sobie pierwszego miejsca w grupie, ma wyjść w możliwie najsilniejszym składzie. - Bez obaw, będziemy jutro rywalizować możliwie najsilniejszym zespołem. Pozdrowienia do Lizbony, nie martwcie się - powiedział Nagelsmann na konferencji prasowej.

Nagelsmann straszy przed hitem Ligi Mistrzów. "Pozdrowienia do Lizbony"

W tym momencie Bayern przewodzi w grupie E z 15 punktami na koncie. Na drugim miejscu jest Barcelona z siedmioma punktami, a trzecia Benfica (pięć punktów). Tabelę zamyka zaś Dynamo Kijów z dorobkiem jednego punktu. Jeśli Portugalczycy wygrają w Kijowe, zespół Xaviego będzie musiał wygrać na Allianz Arenie.