Barcelona może z hukiem wylecieć z Ligi Mistrzów. Nagelsmann podjął decyzję

Już we wtorek i środę odbędzie się ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. W ciągu tych dwóch dni poznamy komplet drużyn, które wezmą udział w fazie pucharowej. Kilka drużyn zapewniło sobie taką promocję już wcześniej, ale sporo spraw nadal pozostaje nierozstrzygniętych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski rozpoczął kampanię o kolejną Złotą Piłkę. "To jest gra o coś więcej"

Jedną z nich jest los FC Barcelony w tegorocznej edycji rozgrywek. Wiele wskazuje na to, że FC Barcelony może zabraknąć w fazie pucharowej Ligi Mistrzów po raz pierwszy od ponad 20 lat. Po raz ostatni taka sytuacja miała miejsce w sezonie 2000/2001 i wtedy drużyna prowadzona przez Lorenzo Serrę Ferrera musiała się zadowolić grą w Pucharze UEFA.

Tak Maciej Skorża odmienił Lecha Poznań. "Mało kto jest tym zaskoczony"

Ciężkie wyzwanie przed FC Barceloną. Bayern nie zamierza odpuszczać

Aby myśleć o awansie, będąca w dalszym ciągu w kryzysie FC Barcelona musi pokonać w ostatniej kolejce Bayern Monachium, czyli jednego z głównych faworytów do triumfu w całych rozgrywkach. W przypadku porażki może ich uratować jedynie zwycięstwo Dynama Kijów z Benfiką Lizbona w drugim spotkaniu w tej grupie. W pierwszym meczu pomiędzy obiema drużynami, który odbył się na Camp Nou mistrzowie Niemiec pewnie triumfowali 3:0. Od tamtego spotkania w Katalonii doszło do zmiany na stanowisku trenera. Ronald Koeman został zastąpiony przez Xaviego Hernandeza. Trudno jest jednak oczekiwać, aby to znacząco zwiększało szansę hiszpańskiej drużyny w środowym spotkaniu.

Szanse FC Barcelony zdają się być marne, tym bardziej że według doniesień niemieckich mediów Bayern, pomimo zapewnionego awansu nie zamierza odpuszczać tego spotkania. Jak informuje dziennik "Bild" trener Julian Nagelsmann nie planuje wielkich zmian w składzie, więc na murawie zobaczymy największe gwiazdy mistrzów Niemiec na czele z Robertem Lewandowskim, który w meczu na Camp Nou zdobył dwie bramki.

Bestialski faul w Premier League. Godfrey przekroczył wszelkie granice

Spotkanie Bayernu Monachium z FC Barceloną na Allianz Arenie odbędzie się w środę 8 grudnia o godzinie 21:00.