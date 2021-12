Oficjalnie: Hit 6. kolejki Ligi Mistrzów bez kibiców. "Prawdziwy finał, aby utrzymać się w najlepszych rozgrywkach"

To będzie najważniejszy mecz FC Barcelony w tym sezonie fazy grupowej Ligi Mistrzów. Hiszpanie muszą wygrać z Bayernem Monachium, jeżeli chcą zagwarantować sobie awans do kolejnego etapu. Jeżeli Barcelona przegra, to spadnie do Ligi Europy. "To jest prawdziwy finał, aby utrzymać się w najlepszych rozgrywkach w Europie" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu hiszpańskiego klubu.

Hit Ligi Mistrzów bez kibiców. "Gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem"

Większość piłkarzy przyznaje, że gra z kibicami na trybunach jest o wiele lepsza. Wspomniał o tym także Robert Lewandowski, gdy dziękował za nagrodę najlepszego napastnika 2021 roku przyznaną przez "France Football" na gali Złotej Piłki. To dodatkowe wsparcie dla piłkarzy, którego zabraknie w przypadku hitowego starcia szóstej kolejki.

"To już oficjalne. Kibiców nie będzie z powodu gwałtownego wzrostu zakażeń koronawirusem w Bawarii w ostatnich tygodniach" - czytamy na oficjalnej stronie FC Barcelony. Poprzednie spotkanie obu drużyn na Camp Nou zakończyło się pewnym zwycięstwem Bayernu Monachium 3:0. Dwa gole w tamtym meczu strzelił Robert Lewandowski.

Starcie na Allianz Arena będzie szansą do rewanżu. Pytanie tylko, czy FC Barcelona jest w stanie sprostać zadaniu i wywalczyć trzy punkty w starciu z niepokonanym w tej edycji Ligi Mistrzów Bayernem Monachium.

Bawarczycy w przeciwieństwie do zespołu Xaviego ma już pewność gry w fazie pucharowej rozgrywek. Spotkanie obu drużyn odbędzie się w środę, 8 grudnia o godzinie 21:00. Relacja na żywo odbędzie się na portalu Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.