Lista wszech czasów w Lidze Mistrzów: nr 1 Lewandowski, nr 2 Lewandowski

W sezonie 2019/2020 Robert Lewandowski był dosłownie nie do zatrzymania. Reprezentant Polski strzelał jak na zawołanie, deklasując rywali w klasyfikacji strzelców większości rozgrywek. Trudno się dziwić, bo to właśnie on w tamtym czasie sięgnął po koronę króla strzelców w Bundeslidze, Pucharze Niemiec oraz Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski zajmuje dwa pierwsze miejsca w Lidze Mistrzów

Przed dwoma laty Bayern Monachium był w LM dokładnie w tym samym miejscu, co teraz. Pięć meczów, pięć wygranych, lider tabeli swojej grupy, a w składzie Bawarczyków najlepszy strzelec, czyli Robert Lewandowski. Właśnie w sezonie 2019/20 Polak poprawił osiągnięcie Leo Messiego z sezonu 2016/17 (9 goli) i strzelił 10 goli w pięciu pierwszych spotkaniach.

Obecnie sytuacja wygląda niemal identycznie z jedną, drobną różnicą. Robert Lewandowski mógł pokonać samego siebie, ale w tegorocznych rozgrywkach 33-latek strzelił jednego gola mniej. Dzięki temu udało mu się jednak zająć pierwsze i drugie miejsce klasyfikacji strzelców wszech czasów po pięciu kolejkach LM - na co uwagę zwrócił portal Transfermarkt.de.

Klasyfikacja strzelców wszech czasów po pięciu kolejkach Ligi Mistrzów. Źródło: Transfermarkt (https://preview.redd.it/24nu7hz05q181.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=7c8cf85ec0d1e1e0058891746623f46e662c7675) https://preview.redd.it/24nu7hz05q181.jpg?width=640&crop=smart&auto=webp&s=7c8cf85ec0d1e1e0058891746623f46e662c7675

Sebastian Haller bliski pokonania Polaka. Lewandowski walczył nie tylko z sobą

Robertowi Lewandowskiemu nie udało się pokonać własnego rekordu, choć to nie wyklucza ponownego zdobycia korony króla strzelców na koniec rozgrywek. W grudniu rozegrana zostanie ostatnia kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów, a Bayern Monachium zapewnił sobie już awans do kolejnego etapu, co oznacza, że Polak będzie miał jeszcze co najmniej trzy mecze do poprawienia aktualnego wyniku.

Obłędny gol Lewandowskiego! Bayern pewny wygrania grupy w Lidze Mistrzów

Oprócz Polaka bardzo blisko zapisania się w historii LM był także napastnik Ajaksu Amsterdam Sebastian Haller. Holendrzy, podobnie jak Bayern, są już pewni gry w kolejnym etapie Ligi Mistrzów. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej dogonił Lewandowskiego w klasyfikacji strzelców w piątej kolejce, w której Ajax Amsterdam mierzył się z Besiktasem Stambuł. Haller strzelił oba gole w wygranym 2:1 spotkaniu w Turcji.

Klasyfikacja strzelców Ligi Mistrzów po piątej kolejce:

9 bramek - Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Sebastien Haller (Ajax Amsterdam),

7 bramek - Christopher Nkunku (RB Lipsk),

6 bramek - Cristiano Ronaldo (Manchester United), Mohamed Salah (Liverpool),

5 bramek - Karim Benzema (Real Madryt).

Sebastiana Haller zdobył aż cztery z dziewięciu bramek w tym sezonie Ligi Mistrzów w swoim debiucie w tych rozgrywkach. W pierwszej kolejce fazy grupowej Ajax Amsterdam pokonał Sporting Lizbona aż 5:1. Haller jest drugim takim zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów. Hat-tricka skompletował w 51. minucie, a w 63. minucie wyrównał rekord Marko van Bastena.