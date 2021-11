Eksperci nie mają wątpliwości ws. Pochettino. "Mnie by już nie było w Paryżu"

Manchester City oraz Paris Saint-Germain są już pewne gry w fazie pucharowej Ligi Mistrzów i na kolejkę przed końcem rozgrywek grupowych wiadomo, że zwycięzcą grupy A będzie drużyna prowadzona przez Pepa Guardiolę. The Citizens wygrali 2:1 w hicie piątej kolejki dzięki bramkom Raheema Sterlinga oraz Gabriela Jesusa. Jedyną bramkę dla PSG zdobył Kylian Mbappe.

Eksperci amerykańskiej telewizji mają radę dla Mauricio Pochettino. "Musi uciekać z PSG"

Mauricio Pochettino był jednym z głównych tematów dla europejskich mediów po zwolnieniu Ole Gunnara Solskjaera z Manchesteru United. Argentyńczyk według informacji portalu footmercato.net był chętny na objęcie ekipy Czerwonych Diabłów jeszcze w tym sezonie, ale jego ostatnie wypowiedzi wskazują na to, że jednak do tego nie dojdzie. "Czuję się świetnie w Paryżu. Skupiam się tylko na piłce, nie jestem dzieckiem. Są spekulacje, ale trzeba z tym żyć, szanuję mojego pracodawcę. Nie będę tego komentować" - powiedział Pochettino na konferencji prasowej.

Jamie Carragher w studiu CBS Sports stwierdził, że Mauricio Pochettino powinien za wszelką cenę odejść do Manchesteru United. "Pochettino musi uciekać z tego klubu. Jeśli miałby szansę odejścia do Manchesteru United, to mnie by już nie było w Paryżu następnego dnia. Ja byłbym w stanie to zrobić z powodu Messiego, Mbappe czy Neymara" - powiedział. Postawę gwiazd PSG skrytykował Thierry Henry. "Jeśli chcesz wygrać Ligę Mistrzów, to nie możesz bronić siedmioma zawodnikami. Boczni obrońcy są odsłonięci i mają sytuację trzech na jednego lub trzech na dwóch" - stwierdził Henry.

Z podobnego założenia wychodzi Michael Owen, były piłkarz Manchesteru United. "Ręce Mauricio Pochettino są związane, nie może zmienić Messiego, Neymara czy Mbappe. Co prawda oni są fantastycznymi zawodnikami, ale z taką grą nie można wygrać Ligi Mistrzów. Pochettino zrobiłby więcej z Manchesterem United niż PSG" - przyznał Owen.