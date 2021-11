100 proc. skuteczności. Niezwykły mecz piłkarza Manchesteru City. Bezbłędny

Środa była kolejnym dniem zmagań w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Największy hit tego dnia rozegrany został w grupie A. Manchester City pokonał w nim na własnym stadionie PSG 2:1. Podopieczni Pepa Guardioli potrafili odwrócić losy spotkania, ponieważ to paryżanie jako pierwsi objęli prowadzenie dzięki bramce Kyliana Mbappe w 50. minucie. Mistrzowie Anglii jednak zareagowali w najlepszy możliwy sposób i odpowiedzieli dwiema bramkami - Raheema Sterlinga i Gabriela Jesusa.

Niespotykana statystyka Bernardo Silvy. Manchester City pewny awansu

Jednak to nie żaden ze strzelców bramek okazał się być głównym bohaterem tego spotkania. Znakomite spotkanie rozegrał inny zawodnik Manchesteru City - Bernardo Silva. Portugalczyk zachwycał był zdecydowanie najlepszy na boisku i zachwycał swoimi zagraniami.

Oprócz pięknej asysty przy golu na wagę zwycięstwa Gabriela Jesusa, Bernardo Silva może się poszczycić jeszcze jednym niezwykłym osiągnięciem. Portugalczyk miał w środowym spotkaniu 100-procentową skuteczność podań. Pomocnik Manchesteru City wykonał 47 takich prób i każda z nich była celna. Jest to dość niecodzienne osiągnięcie, potwierdzające tylko w jak wybitnej formie jest Silva w obecnym sezonie. Stał się on jedną z kluczowych postaci drużyny Pepa Guardioli. Jak do tej pory rozegrał 17 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył cztery bramki i zaliczył dwie asysty.

Zarówno Manchester City jak i PSG mają już zapewniony awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu w tej grupie RB Lipsk rozbiło Club Brugge 5:0. Te drużyny powalczą w ostatniej kolejce o awans do fazy pucharowej Ligi Europy.