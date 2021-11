Koszmar PSG w Lidze Mistrzów! Co za powrót Manchesteru City! Kapitalny hit

Od początku meczu przewagę miał Manchester. Piłkarze Pepa Guardioli byli agresywni, szybko doskakiwali do rywali, zakładając pressing nawet na bramkarzu PSG. Paryżanie bardzo rzadko pojawiali się z piłką na połowie gospodarzy. Ci jednak byli niedokładni, albo brakowało im szczęścia przy finalizacji akcji. Najbliższej prowadzenia byli w 18. minucie. Po znakomitej akcji piłkę na lewej nodze w polu karnym miał Riyad Mahrez, który oddał dobry, celny strzał, ale na linii strzału stał Aschraf Hakimi, który odbił piłkę głową ponad poprzeczkę. Mahrez był wyjątkowo aktywny i niedługo potem zmusił Navasa do interwencji.

City goniło wynik, ale zasłużenie wygrało w hicie Ligi Mistrzów

Bramkarz PSG musiał cały czas być czujny, bo napór gospodarzy nie ustawał, chociaż w kilku sytuacjach Navasa wyręczali obrońcy, blokując strzały Zinczenki i Guendogana. PSG miało w zasadzie tylko jedną, dobrą okazję. Po fatalnym błędzie Stonesa w środkowej części boiska goście wyszli z akcją trzech na dwóch zakończoną strzałem Mbappe ze skraju pola karnego. Francuz przeniósł jednak piłkę nad poprzeczką.

Co nie udało się wtedy, powiodło się w 50. minucie. Na Manchesterze brutalnie zemściło się to, że nie potrafili udokumentować swojej przewagi golem. Bardzo ładna akcja gości zakończyła się podaniem Messiego do Mbappe, a ten, całkowicie niepilnowany, umieścił piłkę w siatce między nogami Edersona.

PSG wyglądało lepiej w drugiej połowie i częściej kontrowało. Ale w 63. minucie Manchester jednak dopiął swego. Kyle Walker świetnie wszedł w pole karne i dostał piłkę z głębi pola. Obrońca Manchesteru dograł do środka, a tam Sterling trącił piłkę i ta wpadła do siatki po odbiciu się od słupka. Od tego czasu Manchester ponownie przejął kontrolę nad meczem i tym razem potwierdził swoją przewagę golem. Mahrez zagrał na dalszy słupek do Bernardo Silvy, a ten wycofał do wprowadzonego w drugiej połowie Gabriela Jesusa, który skierował piłkę do bramki.

Manchester City spokojnie kontrolował przebieg spotkania i nie pozwolił już rywalom na groźne kontry, ani na przejęcie piłki i rozgrywanie ataków pozycyjnych. Podopieczni Guardioli zasłużenie wygrali 2:1.

Dużo działo się także w drugim spotkaniu grupy A. Kibice Club Brugge na pewno będą chcieli wymazać z pamięci mecz z RB Lipsk. Już po pierwszej połowie było 4:0! Na listę strzelców wpisali się Christopher Nkunku, Andre Silva i dwukrotnie Emil Forsberg. W drugiej połowie gola strzelił jeszcze Nkunku i ostatecznie RB Lipsk wygrał aż 5:0!

W grupie B nadal bezbłędny jest Liverpool, który pokonał na własnym boisku FC Porto 2:0 po golach Thiago Alcantary i Mohameda Salaha. "The Reds" ma komplet punktów po pięciu spotkaniach. W drugim meczu Atletico Madryt przegrało z AC Milanem 0:1 po golu Juniora Messiasa. To było kluczowe zwycięstwo dla włoskiego zespołu, bo dzięki temu Milan zachowuje szanse na wyjście z grupy.

Największy sukces odniósł Sporting. Portugalska ekipa rozbiła u siebie Borussię Dortmund 3:0! Bohaterem gospodarzy został Pedro Goncalves, zdobywca dwóch goli w pierwszej połowie. W drugiej zmarnował karnego, ale jego strzał dobił Pedro Porro. Gości stać było tylko na honorowe trafienie Donyella Malena, Wygrana 3:1 dała Sportingowi awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, a Borussię zepchnęła do Ligi Europy!

W ostatnim dzisiejszym meczu Sheriff Tyraspol podejmował Real Madryt. W pierwszym meczu obu zespołów mołdawska drużyna zaskoczyła wszystkich i wygrała w Madrycie 2:1. Tym razem Real nie pozostawił złudzeń rywalom i wygrał 3:0. Gole zdobyli David Alaba, Toni Kross i Karim Benzema.

Wyniki środowych meczów 5. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów: