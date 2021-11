Wiadomo, który mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów pokaże TVP! Wielka okazja dla kibiców

W ostatnim, bezpośrednim starciu fazy grupowej tegorocznej Ligi Mistrzów padły trzy gole, wszystkie na konto Bayernu Monachium (3:0). Strzelcem dwóch z nich był natomiast Robert Lewandowski, który rewelacyjnie wszedł w te prestiżowe rozgrywki. Polak ma jednak jednego rywala, który w 5. kolejce fazy grupowej LM wyrównał jego wynik.

Robert Lewandowski sięga po wiele trofeów indywidualnych, a klasyfikacja strzelców to jedna z kategorii, gdzie w ostatnich miesiącach trudno jest dogonić Polaka. W tym sezonie Ligi Mistrzów zrobił to tylko Sebastian Haller z Ajaksu Amsterdam. Obaj napastnicy punktowali w 5. kolejce LM (Lewandowski - 1 gol, Haller - 2 gole) i mają po dziewięć trafień na swoim koncie.

Starcie z Bayernem Monachium w ostatniej kolejce fazy grupowej będzie niezwykle ważne dla FC Barcelony nie tylko pod kątem walki o awans do fazy pucharowej. Będzie to jednocześnie szansa dla nowego trenera zespołu Xaviego Hernandeza, aby sprawdzić się po raz pierwszy z rywalem z najwyższej półki.

FC Barcelona w ostatnich tygodniach nie zdobywała najlepszych wyników. Wyniki w fazie grupowej sprawiły, że Katalończycy nie są pewni awansu. Obecnie znajdują się na 2. miejscu w tabeli, mając na swoim koncie siedem punktów. Trzecie miejsce zajmuje z kolei Benfica Lizbona, która ma tylko dwa punkty straty. Oznacza to więc, że Barcelona musi co najmniej zremisować z Bayernem Monachium i liczyć na to, że Dynamo Kijów pokona Benfikę Lizbona w ostatniej kolejce fazy grupowej.

Jeżeli piłkarze Xaviego Hernandeza ponownie przegrają z Bawarczykami, a Benfica wygra z Dynamem, Barcelona spadnie z 3. miejsca do Ligi Europy. Gdyby natomiast doszło do sytuacji, że obie drużyny miałyby po osiem punktów - to Benfica Lizbona awansuje do fazy pucharowej LM, ponieważ ma lepszy bilans bezpośrednich spotkań (wygrana w Lizbonie 1:0, remis 0:0 w rewanżu).

Liga Mistrzów. Gdzie i o której obejrzeć starcie Bayern Monachium - FC Barcelona? Transmisja TV, stream online

Starcie obu drużyn będzie hitem 6. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zmierzy się na własnym stadionie z FC Barceloną w środę 8 grudnia o godz. 21:00. Transmisję tego meczu będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Premium, TVP1 oraz w serwisach polsatboxgo.pl i sport.tvp.pl. Przedmeczowe studio odbędzie się na antenie TVP Sport. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.