Niemcy określili Roberta Lewandowskiego jednym słowem. Zachwyt po golu Polaka

Bayern Monachium był pewny awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów po czterech kolejkach fazy grupowej. Mimo to Bawarczycy nie zamierzali lekceważyć Dynama Kijów i wygrali na wyjeździe 2:1. Poza strzałem z przewrotki Roberta Lewandowskiego, gola w pierwszej połowie strzelił Kingsley Coman. Jedyną bramkę dla Dynama zdobył Denis Garmasz.

Niemieckie media w większości zachwycone bramką Roberta Lewandowskiego. Nie zabrakło odniesień do Złotej Piłki

Bramka Roberta Lewandowskiego z przewrotki była głównym punktem odniesienia przy ocenach niemieckich mediów. "Lewandowski rozgrzał serca kibiców, którzy podróżowali z drużyną do Kijowa, na samym początku spotkania. To było właściwe antidotum po ligowej porażce, ale Polak ograniczył się tylko do tego wyczynu. Fani potem znowu zmarzli (w Kijowie mecz odbył się w bardzo zimowych warunkach - red.)" - pisze dziennik "Sueddeutsche Zeitung". "Supergwiazda jednym ruchem dała prowadzenie Bayernowi. Ale za to jakim! Piłka przy odrobinie szczęścia znalazła się blisko niego, a Lewandowski kapitalnie to wykończył. Mimo tego później był niewidoczny, ale głównie z powodu braku podań" - stwierdził portal Sport1.de.

Portal 90min.de przy ocenie odniósł się do najbliższej gali w paryskim Theatre du Chatelet. "Przed poniedziałkową galą Złotej Piłki Robert Lewandowski wysłał kolejny list motywacyjny. Polak po wspaniałej przewrotce dał prowadzenie Bayernowi" - argumentują dziennikarze, którzy dali napastnikowi notę 7/10. Zachwycony za to grą Polaka był portal ran.de. "Czy świeci słońce, czy pada deszcz lub śnieg, to możesz polegać na jednej osobie - Robercie Lewandowskim. I to jak! Polak strzelił pierwszego gola wspaniałą przewrotką, poza tym miał niewiele okazji. Ale czego chcieć więcej?" - czytamy.

Najlepiej do Lewandowskiego z meczu z Dynamem pasuje określenie, którego użyli dziennikarze portalu sport.de - "akrobata". "Wspaniała przewrotka, ale potem przez długi czas był niewidoczny. To był dla niego trudny mecz, ale szybko wykonał zadanie. Dzięki akrobacie Lewandowskiemu Bawarczycy wygrywają na śniegu" - pisze portal sport.de.

Media w Niemczech rozpływają się raczej nad bramką Roberta Lewandowskiego, a nie jego grą w całym meczu. Miał niewiele okazji do wykazania się pod bramką Dynama Kijów. "Lewandowski udowodnił, że jest piłkarzem klasy światowej, strzelając pięknego gola - już dziewiąte trafienie w piątym meczu. Poza tym kilka razy nie był w stanie zagrozić bramce" - uważa SkySport.de. "Bayern miał ostatnio ciężkie dni. Nieszczepieni zawodnicy, porażka z Augsburgiem, rozbieżności w zespole, sporo braków w kadrze. Ale co to Lewandowskiego interesuje? Strzelił wyjątkową bramkę i przywrócił piłkę nożną na pierwszy plan" - pisze portal spiegel.de.