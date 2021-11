Leo Messi wskazał głównych rywali PSG do wygrania Ligi Mistrzów. Bez wahania

Paris Saint-Germain wciąż nie jest pewne awansu do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino ma osiem punktów po czterech kolejkach. Aby zapewnić sobie udział w fazie pucharowej, Les Parisiens muszą pokonać Manchester City, z którym zmierzą się w środę 24 listopada o godzinie 21:00. Po raz pierwszy w kadrze PSG znalazł się Sergio Ramos, który w ostatnich tygodniach leczył kontuzję łydki.

Leo Messi wskazuje faworytów do wygrania Ligi Mistrzów. "Najbardziej wyrównana stawka"

Leo Messi udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "Marca" przed rewanżowym spotkaniem z Manchesterem City w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Argentyńczyk został zapytany o podejście zespołu do tych rozgrywek. Czy PSG jest głównym faworytem do wygrania LM? "Wszyscy mówią o tym, że jesteśmy faworytami. Oczywiście nie zaprzeczam, bo z nazwy należymy do grona faworytów, ale wciąż musimy poprawić kilka rzeczy, aby stać się świetną drużyną. Liga Mistrzów to ogromna rywalizacja, dlatego jest piękna i wyjątkowa. Jesteśmy jednym z faworytów, ale nie jedynym" - powiedział.

Leo Messi wskazał też, jakie drużyny uważa za głównych rywali do wygrania Ligi Mistrzów w tym sezonie. "Moim zdaniem Liverpool radzi sobie bardzo dobrze. Oni znowu wyglądają jak drużyna, która niedawno wygrała Ligę Mistrzów. Nie należy zapominać o takich zespołach, jak Bayern Monachium, Manchester City, Real Madryt czy Atletico. Tak naprawdę wiele drużyn może walczyć o zwycięstwo w rozgrywkach. Uważam, że to najbardziej wyrównana Liga Mistrzów w ostatnich latach" - dodał Messi.

Do minionego weekendu Leo Messi strzelał gole dla Paris Saint-Germain tylko w Lidze Mistrzów, odpowiednio raz z Manchesterem City i dublet w spotkaniu z RB Lipsk. Przełamanie Messiego w lidze francuskiej miało miejsce w meczu z Nantes (3:1). Komentatorzy Eleven Sports wówczas określali tę bramkę jako "sytuację absolutnie historyczną".