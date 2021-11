Lewandowski może wyrównać rekord w Lidze Mistrzów. Wielki dzień Polaka

Robert Lewandowski jest jednym z głównych faworytów do zdobycia Złotej Piłki w 2021 roku, obok Leo Messiego, występującego w Paris Saint-Germain. Kapitan reprezentacji Polski potwierdził już swoją obecność na gali w paryskim Theatre du Chatelet, która odbędzie się 29 listopada. Lewandowski został też nominowany do nagrody FIFA The Best, którą udało mu się zdobyć w zeszłym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo "Piramidalna bzdura. Dywersja". Ostro o zachowaniu Sousy i Lewandowskiego

Robert Lewandowski może pobić osobisty rekord w Lidze Mistrzów. Potem będzie już gonić Cristiano Ronaldo

Robert Lewandowski jest liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów po czterech rozegranych kolejkach. Napastnik Bayernu Monachium strzelił już osiem goli i wyprzedza o jedno trafienie Sebastiana Hallera, występującego w Ajaksie Amsterdam. Obecnie Lewandowski może pochwalić się serią z co najmniej jedną bramką w ośmiu meczach z rzędu - odpowiednio dublet i gol w obu meczach z RB Salzburg, po golu w obu meczach z Lazio, dublet z Barceloną, dublet z Dynamem Kijów, gol w spotkaniu z Benfiką Lizbona oraz hat-trick w rewanżu.

Jeśli Robert Lewandowski pokona bramkarza Dynama Kijów przynajmniej raz, to wyrówna osobisty rekord, ustanowiony jeszcze w 2020 roku. Podobną serią może się pochwalić Ruud van Nistelrooy, a rekordzistą w Lidze Mistrzów pozostaje Cristiano Ronaldo, który strzelał co najmniej jednego gola w 11 meczach Realu Madryt z rzędu w latach 2017-2018. Lewandowski może już zostać samodzielnym rekordzistą, jeśli zdobędzie co najmniej jedną bramkę w dwóch ostatnich meczach fazy grupowej oraz trafi w obu spotkaniach 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Spotkanie Bayernu Monachium z Dynamem Kijów odbędzie się we wtorek 23 listopada o godzinie 18:45. Mecz w polskiej telewizji będzie można obejrzeć na kanale Polsat Sport Premium 1. Relacja na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.