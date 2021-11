Marciniak poprowadzi mecz giganta z rewelacją Ligi Mistrzów. Kluczowe spotkanie

To będzie czwarte spotkanie Ligi Mistrzów, które poprowadzi w tym sezonie polski arbiter. Szymon Marciniak będzie, naturalnie, głównym sędzią, któremu przy liniach bocznych asystować będą Paweł Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz oraz Tomasz Musiał (sędzia techniczny). System VAR obsługiwać będą Tomasz Kwiatkowski i Krzysztof Jakubik. Pracę zespołu oceni delegowany przez UEFA Fritz Stuchlik z Austrii.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak odpowiada na krytykę Legii i Rakowa: "Wybieranie sędziów przez kluby to bardzo niebezpieczny trend" [SEKCJA PIŁKARSKA #80]

Szymon Marciniak poprowadzi mecz rewelacji Ligi Mistrzów

FC Sheriff już niejednokrotnie zaskoczyło w tym sezonie Ligi Mistrzów, co na własnej skórze odczuł m.in. właśnie Real Madryt. Kibice i piłkarze "Królewskich" z pewnością pamiętają ostatnie bezpośrednie spotkanie obu drużyn w Madrycie, z którego zwycięsko wyszli zawodnicy z Mołdawii. Sheriff Tyraspol pokonał wtedy Real Madryt 2:1. Wygraną w ostatnich minutach, fenomenalnym strzałem z dystansu, zapewnił Sebastien Thill.

Matka kibica napisała do Casha. Na odpowiedź nie czekała długo. "Bardzo mi przykro"

Sheriff Tyraspol wciąż ma realne szanse na awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. Obecnie klub zajmuje 3. miejsce w tabeli ze stratą jednego punktu do drugiego Interu Mediolan oraz tylko trzech punktów do liderującego Realu Madryt. Zakładając najbardziej optymistyczny scenariusz - po 5. kolejce - drużyna mogłaby się znaleźć nawet na 1. miejscu w grupie!

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Aby to się wydarzyło piłkarze mołdawskiego klubu muszą wygrać z Realem Madryt i liczyć na przegraną lub remis Interu Mediolan. Włosi zmierzą się tego samego dnia z Szachtarem Donieck (g. 18:45). Wtedy o ostatecznym rozstawieniu decydowałaby ostatnia kolejka fazy grupowej, która odbędzie się na początku grudnia.

Najbliższe starcie Sheriffu z Realem Madryt odbędzie się w środę, 24 listopada o godz. 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna w Sport.pl oraz aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.