Hummels reaguje na absurdalną czerwoną kartkę. I ujawnia, co powiedział mu sędzia

Do kontrowersyjnego zdarzenia doszło przed upływem pierwszych 30 minut spotkania. Mats Hummels dość ostrym wślizgiem próbował odebrać piłkę Antony'emu. Nie trafił jednak w futbolówkę, ale nie zahaczył również przeciwnika. To gracz Ajaksu nastąpił na piszczel Niemca, po czym upadł na murawę.

Mats Hummels grzmi po czerwonej kartce

Arbiter tego spotkania Michael Oliver nie miał wątpliwości, że za to zagranie należała się czerwona kartka. Gospodarze liczyli jeszcze na to, że sędzia zmieni decyzję po analizie VAR, ale ostatecznie tak się nie stało i Borussia Dortmund przez godzinę musiała grać w osłabieniu.

Dlaczego decyzja budzi kontrowersje? Przede wszystkim nie widać po zachowaniu Hummelsa, aby jego zamiarem było zrobienie krzywdy przeciwnikowi. Obrońca próbował zatrzymać akcję w środkowej części boiska i w tym momencie Antony zmienił jej tor wykonując sztuczkę techniczną. Zanim piłkarz Ajaksu upadł na murawę, piłka trafiła w nogę obrońcy BVB.

Mimo gry bez Hummelsa gospodarze w 37. minucie wyszli na prowadzenie za sprawą trafienia Marco Reusa z rzutu karnego. Ajax Amsterdam wrócił do gry w ostatnich 20 minutach. Na listę strzelców wpisywali się Dusan Tadić, Sebastien Haller i Davy Klaassen, a spotkanie zakończyło się zwycięstwem gości 3:1.

Hummels przyznał, że Antony też nie widział faulu

W rozmowie z "DAZN" Mats Hummels nie mógł się pogodzić z decyzją arbitra. - Nie mam pojęcia, jak możesz dać taką czerwoną kartkę jako sędzia na poziomie Ligi Mistrzów. Nie dowierzałem. To absurdalnie zła decyzja. Sędzia zdecydował o dzisiejszym meczu i myślę, że o tym wie - ocenił Niemiec.

Co jednak najciekawsze, środkowy obrońca Borussii Dortmund zdradził, że podobnego zdania był nawet sam Antony, który według sędziego był w tej sytuacji faulowany. - Przyszedł do mnie i powiedział, że to nie jest czerwona kartka - dodał Hummels.

Po czterech kolejkach fazy grupowej Ligi Mistrzów Ajax Amsterdam jest liderem grupy C z kompletem punktów. Borussia Dortmund zajmuje drugie miejsce z sześcioma "oczkami" na koncie. Taki sam dorobek ma Sporting Lizbona.