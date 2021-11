Cztery drużyny pewne awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Trzy kluby już bez żadnych szans

Za nami czwarta kolejka fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jako że ten etap rozgrywek zbliża się do końca, znamy coraz więcej rozstrzygnięć. Część zespołów zapewniło sobie już awans do 1/8 finału LM. Są także ekipy, który definitywnie straciły szanse na występy w fazie pucharowej.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile można zarobić w siatkówce? Zwycięzcy siatkarskiej Ligi Mistrzów nie maja co się porównywać do piłki nożnej [Studio Biznes]

Liga Mistrzów. Cztery drużyny pewne awansu do 1/8 finału. Wszystkie zdobyły komplet punktów

Jak dotąd pewne występu w najlepszej szesnastce LM są cztery ekipy, które zdobyły komplet punktów. We wtorek awans do 1/8 finału zapewniły sobie Bayern Monachium oraz Juventus. Bawarczycy wygrali 5:2 z Benficą, a Robert Lewandowski zdobył hattricka w tym spotkaniu. Zespół Juliana Nagelsmanna może pochwalić się nie tylko kompletem zwycięstw, ale także kosmicznym bilansem bramkowym 17:2. W tym momencie mistrzowie Niemiec mają sześć punktów przewagi nad drugą Barceloną oraz aż osiem nad Benficą. Juventus przewodzi natomiast w swojej grupie z trzema punktami nad Chelsea i aż dziewięcioma nad Zenitem Sankt-Petersburg.

TVP zapowiedziało wielki powrót Szpakowskiego! Skomentuje absolutny hit

W środę do powyższej dwójki dołączył kolejne zespoły - Liverpool oraz Ajax Amsterdam. Drużyna Juergena Kloppa nie dała żadnych szans Atletico, wygrywając 2:0. Liverpool zapewnił sobie nie tylko udział w 1/8 finału LM, ale także pierwsze miejsce grupie, które sprawia, że w losowaniu znajdzie się wśród zespołów rozstawionych. Po czterech kolejkach ma aż siedem punktów przewagi nad Porto oraz osiem nad Atletico.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl!

Objawieniem tegorocznej edycji Ligi Mistrzów jest Ajax Amsterdam, który przewodzi w swojej grupie z 12 punktami na koncie i świetnym bilansem bramkowym 14:2. W środę zespół Ten Haga wygrał 3:1 z Borussią Dortmund, choć do 72. minut przegrywał 0:1. Taki wynik zapewnił mu awans do 1/8 finału LM. Za plecami Ajaksu są Dortmund oraz Sporting z sześcioma punktami na koncie. Obie ekipy czeka mecz bezpośredni, co sprawia, że któraś z nich nie zdobędzie kompletu punktu i nie zrówna się z mistrzami Holandii.

Skandaliczna czerwona kartka w LM. "Przestaję oglądać piłkę. To niedorzeczne"

RB Lipsk wśród ekip, które straciły szanse na awans do fazy pucharowej LM

Co ciekawe po czwartej kolejce Ligi Mistrzów poznaliśmy także trzy drużyny, które straciły szanse na awans do 1/8 finału LM. Besiktas (grupa z Ajaksem, Sportingiem i Borussią) oraz Malmö (Chelsea, Juventus, Zenit) to outsiderzy rozgrywek, którzy mają zero punktów na koncie. Pewnym zaskoczeniem jest obecność w tym gronie RB Lipsk, które w środę zremisowało 2:2 z PSG. To ich pierwszy punkt w rozgrywkach, w tym momencie strata zespołu wynosi trzy punkty do Club Brugge, siedem do PSG i osiem do Manchesteru City.

Następna kolejka Ligi Mistrzów zostanie rozegrana w dniach 23-24 listopada.