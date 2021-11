Huragan Liverpool zmiótł w hicie LM! PSG traci punkty, Ajax bije BVB! [WYNIKI]

Najciekawiej w środowy wieczór z Ligą Mistrzów zapowiadało się starcie Liverpoolu z Atletico Madryt. Po ogromnych emocjach przed dwoma tygodniami w Madrycie, na Anfield takowych już nie było. "The Reds" zdominowali rywala i już po 21 minutach prowadzili 2:0, po tym jak znakomite dośrodkowania Trenta Alexandra-Arnolda wykorzystywali kolejno Diogo Jota i Sadio Mane. Żeby tego było mało jeszcze przed przerwą za faul na Mane z boiska wyleciał obrońca Atletico - Felipe.

W drugiej połowie, już w pierwszym kwadransie po przerwie, wynik mógł się zmienić dla każdej ze stron, ale gole Diogo Joty i Luisa Suareza zostały nieudane ze względu na minimalnego spalonego. "The Reds" mieli też inne okazje do podwyższenia swojego prowadzenia, jednak świetnych szans nie potrafili Salah, Matip czy najaktywniejszy na boisku Jota. Wygrana 2:0 zapewnia już teraz awans Liverpoolowi do fazy pucharowej z pierwszego miejsca w grupie B.

Absurdalna czerwień Hummelsa pomogła Ajaxowi

Wciąż bezbłędny i pewny awansu jest Ajax Amsterdam. Holendrzy ponownie pokonali Borussię Dortmund, tym razem 3:1. Drużynie Erika Ten Haga pomogła absurdalna czerwona kartka dla Matsa Hummelsa. Sędzia Michael Oliver zdecydowanie przesadził z wyrzuceniem z boiska niemieckiego stopera za jego faul na Antonym już w 29. minucie gry.

Mimo to, Borussia bardzo długo prowadziła po golu z rzutu karnego Marco Reusa. Grający w przewadze Ajax zaczął strzelać dopiero w 72. minucie gry za sprawą Dusana Tadicia, a później do siatki gospodarzy trafiali także Sebastien Haller i Davy Klaassen.

PSG traci punkty w doliczonym czasie, wygrane Interu, City i Realu

Przez długi czas w Lipsku wydawało się, że po trzecie zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów sięgnie Paris Saint-Germain. Gwiazdozbiór z Paryża po 40 minutach gry prowadził z RB 2:1 po golach Wijnalduma, chociaż w pierwszym kwadransie to gospodarze strzelili pierwszego gola dzięki Nkunku, a następnie nie wykorzystali rzutu karnego (strzał Andre Silvy obronił Gianluigi Donnarumma).

W doliczonym czasie gry Lipsk otrzymał jeszcze jeden rzut karny i tego już Dominik Szoboszlai nie zmarnował, doprowadzając do remisu 2:2.

Kolejne ważne zwycięstwa odnieśli tacy giganci, jak Real Madryt, Inter Mediolan i Manchester City. Real dzięki dwóm golom Benzemy pokonał Szachtar Donieck 2:1, mistrzowie Włoch pewnie pokonali na wyjeździe Sheriff Tyraspol 3:1, a Manchester City tylko do przerwy dawał szansę Club Brugge. W drugiej połowie zespół Pepa Guardioli ze stanu 1:1 doprowadził do swojego zwycięstwa 4:1.

Wyniki środowych meczów Ligi Mistrzów:

Grupa A:

RB Lipsk - Paris Saint-Germain 2:2 (Nkunku 8', Szoboszlai 90+2'-k. - Wijnaldum 21', 40')

Manchester City - Club Brugge 4:1 (Foden 15', Mahrez 54', Sterling 72'. Jesus 90' - Stones-sam. 17')

Grupa B:

AC Milan - FC Porto 1:1 (Mbemba-sam 61' - Diaz 6')

Liverpool - Atletico Madryt 2:0 (Jota 14', Mane 21')

Grupa C:

Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam 1:3 (Reus 36'-k. - Tadić 72', Haller 83', Klaassen 90')

Sporting Lizbona - Besiktas Stambuł 4:0 (Goncalves 30', 38', Paulinho 41', Sarabia 56')

Grupa D:

Real Madryt - Szachtar Donieck 2:1 (Benzema 14', 61' - Fernando 39')

Sheriff Tyraspol - Inter Mediolan 1:3 (Traore 90+2' - Brozović 54', Skriniar 66', Sanchez 82')

Tabele grup A-D Ligi Mistrzów:

Grupa A:

1. Manchester City - 9 punktów, bramki: 15:7

2. Paris Saint-Germain - 8, 8:5

3. Club Brugge - 4, 5:11

4. RB Lipsk - 0, 8:13

Grupa B:

1. Liverpool - 12 punktów, bramki: 13:5

2. FC Porto - 5, 3:6

3. Atletico Madryt - 4, 4:6

4. AC Milan - 1, 4:7

Grupa C:

1. Ajax Amsterdam - 12 punktów, bramki: 14:2.

2. Borussia Dortmund - 6, 4:8

3. Sporting Lizbona - 6, 9:7

4. Besiktas Stambuł - 0, 2:12

Grupa D:

1. Real Madryt - 9 punktów, bramki: 9:3

2. Inter Mediolan - 7, 6:3

3. Sheriff Tyraspol - 6, 6:7

4. Szachtar Donieck - 0, 1:9