Anglicy nie mają wątpliwości ws. Złotej Piłki. "To byłaby parodia"

Bayern Monachium rozbił Benficę Lizbona 5:2 we wtorkowym meczu 4. kolejki Ligi Mistrzów. To spotkanie było prawdziwym popisem Roberta Lewandowskiego, nawet pomimo zmarnowanego rzutu karnego. Kapitan reprezentacji Polski ustrzelił hattricka, do którego dołożył asystę.

"Idealna dziewiątka i geniusz". Anglicy chcą Złotej Piłki dla Lewandowskiego

Będący w studiu brytyjskiej stacji BT Sport Peter Crouch i Rio Ferdinand rozpływali się nad formą Polaka. - Gdy myślę o całym roku w jego wykonaniu i liczbie strzelonych goli... Tylko w tym sezonie ma już 22 gole, a mamy dopiero październik! Ja nie potrafiłem tylu strzelić do maja! - mówił Crouch, który uważa, że Lewandowski powinien dostać Złotą Piłkę.

- Nie można się kłócić z kandydaturą Leo Messiego, prawda? Ale bądźmy szczerzy. Byłoby parodią, gdyby Robert Lewandowski nie wygrał nigdy Złotej Piłki w swojej karierze. To wyjątkowy zawodnik. Ronaldo i Messi zawsze byli wzorcami, ale jeśli chodzi o Roberta Lewandowskiego, to jest czas, aby wygrał to w tym roku - tłumaczył były napastnik Liverpoolu i reprezentacji Anglii.

- To niezwykły napastnik. Grałem na tej pozycji i naprawdę go podziwiam. Jest jedyną "dziewiątką" w gronie ścisłych kandydatów - Messi na tej pozycji nie gra, Jorginho jest pomocnikiem. Nazwałbym go idealną "dziewiątką" i geniuszem - podsumował Peter Crouch.

W podobnym tonie wypowiadał się Rio Ferdinand. - W roku kalendarzowym ma 50 goli w 38 meczach. Nikt nie jest nawet blisko nie go. Jest teraźniejszością w grze, jego bramki są niebywałe, strzela je w każdy możliwy sposób - to u niego kocham - nie ukrywał były obrońca Manchesteru United.

- Powinien wygrać Złotą Piłkę w poprzednim roku. Pamiętajmy, że nie dostał jej przez COVID, ale powinien ją zdobyć - zakończył Ferdinand.