Diego Simeone zdradził, dlaczego nie podał ręki Juergenowi Kloppowi po meczu w Lidze Mistrzów

Przed dwoma tygodniami na Wanda Metropolitano kibice obejrzeli niezwykle emocjonujące widowisko. Przed upływem pierwszego kwadransa goście prowadzili 2:0 po trafieniach Mohameda Salaha i Naby'ego Keity, jednak przed przerwą do wyrównania doprowadził Antoine Griezmann. Francuz nie dokończył meczu, bowiem w 52. minucie obejrzał czerwoną kartkę. Ze zwycięstwa cieszył się Liverpool - w 78. minucie gola z rzutu karnego strzelił Salah.

Simeone wyjaśnił sytuację z pierwszego meczu

Po końcowym gwizdku Diego Simeone nie zdecydował się na podanie ręki Juergenowi Kloppowi, co szybko zostało dostrzeżone przez dziennikarzy. Przed rewanżowym starciem obu drużyn, które w środowy wieczór odbędzie się na Anfield argentyński trener postanowił zabrać głos w tej sprawie.

- Nie lubię uścisków po spotkaniu, ponieważ są wtedy zbyt duże emocje. Wiem, że w Wielkiej Brytanii jest to zwyczaj, ale ja tego nie popieram i nie podoba mi się ten pewien rodzaj fałszu - powiedział Simeone.

Hiszpan dodał jednak, że szanuje niemieckiego trenera. - Nie znam Kloppa osobiście, ale jest znakomitym szkoleniowcem, co pokazywał wszędzie, gdzie pracował. Nie oceniam innych drużyn, ale jako trenerzy musimy się szanować - dodał Argentyńczyk.

Klopp skomentował zachowanie Simeone

Juergen Klopp, który jest znany z dużego poczucia humoru na konferencjach prasowych obrócił całą sytuację w żart. - Szanuję jego pracę, ponieważ w każdym sezonie jego zespół stawia czoła najsilniejszym rywalom. Gdybym wiedział, że on nie poda mi ręki po meczu, to nie szedłbym do niego. Oczekuję, że w środę uściśniemy sobie dłonie jeszcze przed spotkaniem - powiedział.

Spotkanie pomiędzy Liverpoolem i Atletico Madryt w czwartej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów rozpocznie się w środę 3 listopada o godzinie 21:00. Po trzech meczach "The Reds" są liderem grupy B z kompletem punktów. "Rojiblancos" zajmują drugą lokatę z dorobkiem czterech "oczek".