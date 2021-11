Znamy dwie pierwsze drużyny w 1/8 finału LM! Ronaldo uratował Manchester United

Najciekawiej z wtorkowych meczów Ligi Mistrzów zapowiadało się spotkanie Manchesteru United z Atalantą. I od pierwszych minut w Bergamo było bardzo ciekawie: już w dwunastej minucie fatalny błąd po strzale Josipa Ilicicia popełnił David De Gea. Hiszpański bramkarz przepuścił piłkę pod rękawicą, a ta wtoczyła się do bramki i dała prowadzenie gospodarzom.

Jeszcze przed przerwą Manchester United wykorzystał okazję do wyrównania. Po pięknej, kombinacyjnej akcji z pierwszej minuty doliczonego czasu gry pierwszej połowy do bramki Juana Musso trafił Cristiano Ronaldo i ta skończyła się remisem 1:1.

Bohaterem drugiej części spotkania został jednak Duvan Zapata. 30-latek z Kolumbii trafił w 56. minucie po asyście Jose Luisa Palomino i choć jego gola długo analizowana systemem VAR to ostatecznie uznano bramkę. Wydawało się, że Manchester United nie znajdzie już odpowiedzi i przegra z włoską drużyną 1:2. Ale przyszła druga minuta doliczonego czasu drugiej połowy i gol Cristiano Ronaldo, który dał Manchesterowi remis 2:2.

To może być kluczowe rozstrzygnięcie w tym sezonie Ligi Mistrzów dla Manchesteru United. W drugim spotkaniu grupy F Villareal pokonał Young Boys 2:0 po golach Etienne'a Capoue'a z 36. i Arnauta Danjumy z 89. minuty. Hiszpanie dzięki tej wygranej są na drugiej pozycji i mają tyle samo punktów co prowadzący Manchester United - siedem. Zawodnicy Solskjaera nie są jednak w najlepszej sytuacji - do końca pozostały im dwa spotkania i nie mogą się potknąć, jeśli chcą awansować do 1/8 finału. Za nimi z pięcioma punktami znalazł się zespół Atalanty. Czwarty jest Young Boys, który zdobył do tej pory tylko trzy punkty.

Tabela grupy F:

Manchester United - 7 punktów - 2 wygrane, remis i porażka - 8:7 bramki Villareal - 7 punktów - 2 wygrane, remis i porażka - 9:5 Atalanta - 5 punktów - wygrana, 2 remisy i porażka - 7:7 Young Boys - 3 punkty - wygrana i 3 porażki - 3:8

Wyjaśniła się za to sytuacja dwóch zespołów - Bayernu Monachium i Juventusu. To dwie pierwsze drużyny, które awansowały do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bayern dzięki wygranej 4:1 z Benfiką i hat-tricku Roberta Lewandowskiego ma już 12 punktów w grupie E i trzeci zespół, którym jest Benfica nie może już wyprzedzić Monachijczyków (ma cztery punkty, a do końca fazy grupowej można zdobyć maksymalnie sześć). O szczegółach tego meczu więcej piszemy tutaj. Swoją sytuację w tabeli tej grupy poprawiła za to Barcelona - jest druga z sześcioma punktami na koncie po pokonaniu 1:0 Dynama Kijów na wyjeździe za sprawą gola Ansu Fatiego z 70. minuty spotkania. Dynamo jest dopiero czwarte z tylko jednym punktem w dorobku.

Tabela grupy E:

Bayern Monachium - 12 punktów - 4 wygrane - 17:2 bramki Barcelona - 6 punktów - 2 wygrane i 2 porażki - 2:6 Benfica - 4 punkty - wygrana, remis i 2 porażki - 5:9 Dynamo Kijów - 1 punkt - remis i 3 porażki - 0:7

Juventus wygrał z Zenitem Sankt Petersburg aż 4:2. Dwa gole - w jedenastej i 58. minucie - strzelił Paulo Dybala, a dwa kolejne - odpowiednio w 74. i 82. minucie - dołożyli Federico Chiesa i Alvaro Morata. Pierwsza bramka dla Zenitu to samobójcze trafienie Leonardo Bonucciego z 26. minuty, a drugą zapewniło trafienie Sardar Azmouna z drugiej minuty doliczonego czasu gry w drugiej połowie. W tabeli grupy H Juventus prowadzi z dwunastoma punktami. Trzecia drużyna, czyli Zenit ma ich trzy, więc nie może już ich wyprzedzić do zakończenia fazy grupowej tego sezonu Ligi Mistrzów. Druga drużyna grupy to Chelsea z dziewięcioma punktami, która wcześniej we wtorek pokonała 1:0 Malmoe, które bez punktów zajmuje ostatnie, czwarte miejsce.

Tabela grupy H:

Juventus - 12 punktów - 4 wygrane - 9:2 Chelsea - 9 punktów - 3 wygrane i porażka - 6:1 Zenit - 3 punkty - wygrana i 3 porażki - 6:6 Malmoe - 0 punktów - 4 porażki - 0:12

Wszyscy w grze w grupie G. Salzburg przegrał, a jest liderem

Podobnie ciekawie, jak w grupie F, jest także w grupie G. W pierwszym wtorkowym spotkaniu rozegranym wcześniej Vfl Wolfsburg wygrał 2:1 z RB Salzburg, a w drugim padł taki sam wynik, tylko że dla Lille przeciwko Sevilli. Jedynego gola dla hiszpańskiej drużyny strzelił w piętnastej minucie Lucas Ocampos, a zwycięstwo Francuzom zapewniły trafienia Jonathana Davida po rzucie karnym w 43. minucie i Jonathana Ikone z 51. minuty spotkania.

W tabeli prowadzi RB Salzburg, który ma siedem punktów i wyprzedza drugie Lille i trzeci Wolfsburg o dwa punkty. Grupę G zamyka Sevilla z trzema punktami w dorobku.

Tabela grupy G:



RB Salzburg - 7 punktów - 2 wygrane, remis i porażka - 7:5 Lille - 5 punktów - wygrana, 2 remisy i porażka - 3:3 Vfl Wolfsburg - 5 punktów - wygrana, 2 remisy i porażka - 4:5 Sevilla - 3 punkty - 3 remisy i porażka - 3:4

Komplet wyników wtorkowych meczów czwartej kolejki Ligi Mistrzów:

Malmoe - Chelsea 0:1

Vfl Wolfsburg - RB Salzburg 2:1

Atalanta - Manchester United 2:2

Bayern Monachium - Benfica 5:2

Juventus - Zenit 4:2

Sevilla - Lille 1:2

Dynamo Kijów - Barcelona 0:1

Villareal - Young Boys 2:0

Środowe mecze czwartej kolejki Ligi Mistrzów:

18:45, AC Milan - FC Porto

18:45, Real Madryt - Szachtar Donieck

21:00, Borussia Dortmund - Ajax Amsterdam

21:00, Liverpool - Atletico Madryt

21:00, Manchester City - Club Brugge

21:00, RB Lipsk - Paris Saint-Germain

21:00, Szeryf Tyraspol - Inter Mediolan

21:00, Sporting - Besiktas

Kolejne mecze Ligi Mistrzów zaplanowano na środę. Relacje na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.