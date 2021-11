Robert Lewandowski może dziś pobić kolejny rekord Gerda Muellera. To niesamowite!

"Robert Lewandowski to maszyna do pobijania rekordów" - czytamy na Twitterze. W ostatnich latach Polak pobija ich co raz więcej zapisując się w historii Bayernu Monachium. Kolejny może pobić już we wtorkowy wieczór. Obecnie 33-letni napastnik ma na swoim koncie 61 goli strzelonych dla Bawarczyków w Lidze Mistrzów. Wystarczy mu zaledwie jedno trafienie, aby wyrównać rekord Gerda Muellera, który ma ich na koncie 62.

Lewandowski samodzielnym liderem? Kolejny rekord na wyciągnięcie ręki

Dokładnie widać, że po dwóch trafieniach Lewandowski stałby się samodzielnym liderem strzelców Bayernu Monachium w Lidze Mistrzów. Wtorkowe spotkanie będzie także wyjątkowe pod innym względem. Mecz z Benfiką Lizbona będzie setnym występem w Lidze Mistrzów. Polak zadebiutował w rozgrywkach 13 września 2011 roku w starciu Borussii Dortmund z Arsenalem.

W sumie Robert Lewandowski ma na swoim koncie 78 goli w Lidze Mistrzów, co stawia go na 3. miejscu w klasyfikacji strzelców wszech czasów. Jedynymi piłkarzami lepszymi od Polaka są Cristiano Ronaldo (Manchester United) oraz Leo Messi (Paris Saint-Germain). Portugalczyk ma na swoim koncie 137 bramek, a Argentyńczyk o 14 mniej. Napastnik Bayernu ma pięć goli przewagi nad Karimem Benzemą. Kolejnym wciąż grającym piłkarzem w pierwszej dziesiątce zestawienia jest Zlatan Ibrahimović z 48 golami na koncie.

Bayern Monachium zmierzy się z Benfiką Lizbona we wtorek (2 listopada) o godz. 21:00 na stadionie w Monachium. Relację na żywo z wydarzenia będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.