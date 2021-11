Wielki dzień Roberta Lewandowskiego! Gdzie i kiedy obejrzeć Ligę Mistrzów [TRANSMISJA]

Rozgrywki Ligi Mistrzów wchodzą w decydującą fazę. Już we wtorek rozpocznie się czwarta kolejka fazy grupowej i być może poznamy pierwsze drużyny, które zapewnią sobie awans do 1/8 finału. Jedną z tych drużyn, które już dziś mogą się cieszyć z promocji do kolejnej rundy, jest Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec wygrali jak do tej pory wszystkie grupowe spotkania i z kompletem punktów przewodzą swojej grupie E. W dodatku Bawarczycy nie stracili w dotychczasowych meczach ani jednej bramki za to zdobyli ich aż 12!

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Wielki dzień dla Roberta Lewandowskiego. Piękny jubileusz

We wtorek natomiast podopieczni Juliana Nagelsmanna zmierzą się z Benficą Lizbona. Poprzednie spotkanie obu drużyn zakończyło się wynikiem 4:0 dla Bayernu, ale nie oddaje on zupełnie przebiegu meczu. Gra była bardzo wyrównana i Portugalczycy kilkukrotnie poważnie zagrozili bramce Manuela Neuera. Wszystko zmieniło się dopiero w 70. minucie spotkania, kiedy to wynik otworzył Leroy Sane.

Polacy zaklejali logo, ale gigant panoszy się na salonach. "Pogwałcamy wartości"

Wtorkowe spotkanie będzie także wyjątkowe dla Roberta Lewandowskiego, ponieważ będzie jego setnym występem w Lidze Mistrzów. Swój debiut w tych rozgrywkach Polak zaliczył dokładnie 13 września 2011 r. w spotkaniu z Arsenalem Londyn. Wtedy grał jeszcze w barwach Borussii Dortmund, dla której rozegrał w najlepszej lidze świata 28 meczów, a pozostałe 71 to już występy w Bayernie. W tych 99 spotkaniach polski napastnik zdobył aż 78 bramek, co plasuje go na trzecim miejscu w klasyfikacji najlepszych strzelców. Przed nim są już tylko Cristiano Ronaldo i Leo Messi.

Barcelona z nowym trenerem jedzie do Kijowa. Atalanta spróbuje zrewanżować się Manchesterowi

Równie ciekawie co spotkanie Bayernu z Benficą zapowiada się także starcie w Bergamo. Tam Atalanta podejmie Manchester United. Poprzednie spotkanie pomiędzy obiema drużynami przyniosło sporo emocji. Do przerwy gospodarze przegrywali na Old Trafford 0:2, ale w drugiej połowie potrafili odwrócić losy spotkania i ostatecznie triumfowali 3:2. Zwycięską bramkę w samej końcówce meczu zdobył Cristiano Ronaldo.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Oprócz tego w akcji we wtorek zobaczymy jeszcze takich gigantów jak Juventus, który zmierzy się na własnym stadionie z Zenitem Sankt Petersburg, czy Chelsea, która zagra na wyjeździe z Malmoe. Na Stadionie Olimpijskim w Kijowie pojawią się także piłkarze FC Barcelony, którzy już z nowym trenerem spróbują po raz drugi pokonać Dynamo.

Lewandowski wchodzi do elitarnego grona. Tylko dla największych

Gdzie i kiedy oglądać wtorkowe spotkania Ligi Mistrzów?