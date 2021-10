Belgijski kibic Manchesteru City zaatakowany po meczu z Club Brugge. Trafił do szpitala

Po porażce 0:2 z PSG w poprzedniej kolejce fazy grupowej mistrzowie Anglii pokazali swoją siłę. Podopieczni Pepa Guardioli wygrali aż 5:1 po dwóch trafieniach Riyada Mahreza i bramkach Joao Cancelo, Kyle'a Walkera i Cole'a Palmera. Dla gospodarzy honorowego gola strzelił Hans Vanaken.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Świętowali wielki powrót do Ligi Mistrzów po latach! Teraz mają najgorszy bilans w historii

Fan Manchesteru City zaatakowany

Po meczu w miejscowości Drongen (45 kilometrów od Brugii) doszło do groźnego incydentu. 63-letni belgijski kibic, który był na spotkaniu ze swoim synem Juergenem zaparkował samochód na stacji benzynowej. To właśnie tam miało dojść do ataku ze strony kibiców gospodarzy.

Ofiara była częścią belgijskiej grupy kibicowskiej Blue Moon Belgium. Organizacja zamieściła na Facebooku post w tej sprawie. "Członek Blue Moon Belgium padł wczoraj ofiarą bezsensownej przemocy ze strony kibiców. Został zaatakowany za swój szalik Manchesteru City podczas postoju w Drongen. Mamy nadzieję, że sprawcy zostaną znalezieni i ukarani. Byliśmy wszędzie w Anglii i reszcie Europy, nigdy nie było agresji" - czytamy.

Kibic trafił do szpitala

Brytyjskie media przekazały, że mężczyzna został uderzony w głowę przez co najmniej jednego z kibiców Club Brugge po tym, jak zauważono zawieszony na jego szyi szalik Manchesteru City. 63-latek trafił na oddział intensywnej terapii w szpitalu AZ Maria Middelares.

Niemiła sytuacja po meczu LM. Klopp ochłonął i tłumaczy: Obaj jesteśmy emocjonalni [WIDEO]

Po wysokim zwycięstwie Manchester City z dorobkiem sześciu punktów przesunął się na drugie miejsce w tabeli grupy A Ligi Mistrzów. Club Brugge, który w trzech meczach zgromadził cztery punkty spadł na trzecią lokatę.