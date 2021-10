UEFA przypomina gola Lewandowskiego i pyta: "Co w nim wyjątkowego?" [WIDEO]

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl!

Profil UEFA na Twitterze przypomniał jedną z bramek Roberta Lewandowskiego w Lidze Mistrzów. Był to gol z Olympiakosem Pireus, jeszcze z czasów, kiedy Lewandowski reprezentował barwy Borussii Dortmund. Polak dostał piłkę przed polem karnym i z półwoleja uderzył w kierunku dalszego słupka. Piłka znalazła się w bramce. "Co wyjątkowego było w tym golu?" – czytamy w opisie do filmiku.

10 lat temu Lewandowski rozpoczął strzelanie w Lidze Mistrzów

Poprawna odpowiedź? Był to pierwszy gol zdobyty przez Lewandowskiego w rozgrywkach Ligi Mistrzów. A stało się to dokładnie 10 lat temu – 19 października 2011 roku. Był to mecz w fazie grupowej. Olympiakos Pireus pokonał na własnym boisku Borussię Dortmund 3:1, a jedyną bramkę dla niemieckiego zespołu zdobył właśnie Lewandowski.

Po 10 latach Robert Lewandowski jest jednym z najlepszych strzelców w historii Ligi Mistrzów. Aktualnie polski napastnik ma na koncie 77 trafień w tych rozgrywkach. Więcej mają jedynie Cristiano Ronaldo (136) i Leo Messi (121). Tuż za plecami Lewandowskiego czai się jeszcze Karim Benzema, który ma 72 trafienia. W sezonie 2019/20 Robert Lewandowski został królem strzelców rozgrywek z 15 bramkami na koncie. Został wówczas drugim piłkarzem, po Cristiano Ronaldo, który strzelił tyle goli w jednym sezonie Ligi Mistrzów. W tamtym sezonie Lewandowski razem z Bayernem sięgnął po trofeum.

W tegorocznych rozgrywkach Polak ma na koncie cztery gole w dwóch meczach. Kolejną okazję do poprawienia wyniku będzie miał w środę, kiedy Bayern zmierzy się na wyjeździe z Benficą Lizbona.

