Łukasz Fabiański zrezygnował z gry w Lidze Mistrzów! Ujawniono szczegóły

Łukasz Fabiański zakończy karierę w reprezentacji Polski w najbliższym meczu z San Marino na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. 36-latek ma otrzymać od PZPN koszulkę z numerem "57" na pamiątkę liczby występów w narodowych barwach. Koszulka ma być wyjątkowa, ponieważ mają być na niej wyhaftowane wszystkie mecze z udziałem bramkarza.

Zobacz wideo Łukasz Fabiański żegna się z reprezentacją Polski. "Ten mecz może oprawić w ramkę"

Łukasz Fabiański mógł trafić do Benfiki. Marcin Rosłoń zdradza szczegóły

Marcin Rosłoń, komentator Canal+ Sport udzielił wywiadu "Przeglądowi Sportowemu", w którym zdradził szczegóły dotyczące niedoszłego transferu Łukasza Fabiańskiego. Bramkarz mógł kilkanaście miesięcy temu dołączyć do Benfiki. "Kiedy Łukasz był w West Hamie, dostał propozycję transferu do Benfiki. Miałby tam możliwość regularnej gry w Lidze Mistrzów i mógłby zdobywać trofea, ale zrezygnował. W Londynie ma określoną pozycję, a w Premier League w cenie są starsi i bardzo doświadczeni bramkarze" - powiedział.

Marcin Rosłoń poznał się z Łukaszem Fabiańskim w czasach gry dla Legii Warszawa i od tego czasu są bliskimi przyjaciółmi. Jak Fabiański zareagował na decyzję Sousy, że to Wojciech Szczęsny będzie pierwszym bramkarzem reprezentacji Polski? "Łukasz to profesjonalista, potrafi rozmawiać z trenerem. Decyzję Paulo Sousy o wybraniu Szczęsnego docenił, bo została przekazana wprost, w cywilizowany sposób i odpowiednio wcześniej. A nie w ostatniej chwili" - dodał Rosłoń.

Łukasz Fabiański jeszcze w sezonie 2020/2021 zdecydował się przedłużyć kontrakt z West Hamem do końca czerwca 2022 roku. Fabiański obecnie ma rozegrane 286 spotkań na poziomie Premier League i wiele wskazuje na to, że uda mu się dobić do 300 występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Anglii.