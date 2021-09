Federico Chiesa krótko podsumował Wojciecha Szczęsnego

Juventus wygrał 1:0 z Chelsea w meczu drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Bramkę dającą zwycięstwo Starej Damie zdobył Federico Chiesa 11 sekund po rozpoczęciu drugiej połowy. Dzięki temu drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego jest liderem grupy H z sześcioma punktami. Drugie czyste konto w sezonie 2021/2022 zachował Wojciech Szczęsny.

Federico Chiesa chwali Wojciecha Szczęsnego po starciu z Chelsea w LM. "Wielki mecz"

Federico Chiesa rozmawiał z dziennikarzem Amazon Prime Italia po zakończeniu meczu Juventus - Chelsea (1:0) w Lidze Mistrzów. Reprezentant Włoch uważa, że zespół udowodnił, iż potrafi walczyć na najwyższym poziomie. "To był mecz wielkiego poświęcenia, ale też wielkiej gry Juventusu. Uderzyliśmy w pierwszym możliwym momencie i wykorzystaliśmy sytuację, a potem broniliśmy się do końca. Pokazaliśmy, że jesteśmy drużyną, która będzie w stanie walczyć w tego typu spotkaniach. Może potrzebujemy jeszcze trochę czasu, ale najważniejsze, żebyśmy pokazali, że jesteśmy w stanie walczyć z każdym" - powiedział.

Były zawodnik Fiorentiny w wywiadzie pomeczowym krótko odniósł się też do występu Wojciecha Szczęsnego. "Tak jak my, tak i Wojciech Szczęsny dziś zagrał wielki mecz" - odpowiedział Chiesa. Z podobnego założenia wyszły włoskie media. "'Zanotował dwa nieprzeciętne wyjścia do piłki, które wywołały drżenie u Lukaku', 'Kiedy wychodził do dośrodkowań, dawał nową pewność siebie', 'Pewny i zdecydowany' - to tylko niektóre komentarze tamtejszej prasy.

Federico Chiesa został też zapytany o potencjalny konflikt z Massimiliano Allegrim. Odpowiedź skrzydłowego była jednoznaczna. "Nigdy nie miałem problemu z trenerem Allegrim, to zostało stworzone przez media. Wiem, że dziennikarze lubią, gdy Juventus źle zaczyna sezon, bo mogą zacząć rozsiewać bezsensowne plotki. Wszyscy jesteśmy za trenerem i chcemy przywrócić Juve do walki w wyścigu o mistrzostwo" - skwitował.