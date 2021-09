Nagelsmann wskazał najważniejszy moment meczu Ligi Mistrzów i zaskoczył. "To był ważny krok"

Bayern Monachium pewnie pokonał 5:0 Dynamo Kijów w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów. Dwa gole w meczu strzelił Robert Lewandowski, po jednym trafieniu dołożyli także Serge Gnabry, Leroy Sane oraz Eric Maxim Choupo-Mouting. Jednak to nie bramki zrobiły na Nagelsmannie największe wrażenie, a zachowanie jednego z obrońców w końcówce spotkania.

REKLAMA

Zobacz wideo "Spadłem z krzesła". Robert Lewandowski pędzi pod szklany sufit [SEKCJA PIŁKARSKA #92]

- Najważniejszą sceną dla mnie było, gdy Dayot Upamecano wyczyścił piłkę w 89. minucie i cieszył się, że zachowujemy czyste konto. To był ważny krok, z którego chłopaki są bardzo zadowoleni. Gra na zero z tyłu zawsze wygląda lepiej - powiedział Julian Nagelsmann w pomeczowym wywiadzie z DAZN. To i tak o tyle dziwne, że Bayern pod wodzą tego trenera jest maszyną do strzelania bramek.

Bawarczycy w 10 meczach mają aż 46 strzelonych bramek. Naglesman jest jednak perfekcjonista i jego zdaniem sześć straconych bramek w 10 meczach to... za dużo.

Julian Nagelsmann nie ukrywa: Ja jestem zadowolony od dłuższego czasu. Seria Bayernu Monachium wciąż trwa

Pod wodzą Juliana Nagelsmanna Bayern wygrał dziewięć z 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Dziennikarze zapytali więc, jak się z tym czuję niemiecki szkoleniowiec. - Jestem zadowolony od dłuższego czasu. Nigdy nie jest łatwo utrzymać wysoką koncentrację, gdy szybko obejmujesz prowadzenie. Wciąż są rzeczy, które można zrobić lepiej, ale ważne jest to, że piłkarze chcieli cały czas podwyższać wynik. Chodzi o tę zachłanność, by chcieć gonić wynik i go podwyższać, żeby to działało w dwie strony. My tę chciwość pokazaliśmy - podsumował szkoleniowiec.

Zaskakujący faworyt do zastąpienia Ronalda Koemana! Kibice będą zaskoczeni

Bayern Monachium prowadzi w tabeli grupy E. Mistrzowie Niemiec wygrali oba mecze w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Zespół Juliana Nagelsmanna strzelił osiem goli i nie stracił ani jednego. W pierwszym meczu pokonał FC Barcelonę 3:0. Wspomnijmy, że połowa tych trafień to bramki Roberta Lewandowskiego, który jest wiceliderem klasyfikacji strzelców.