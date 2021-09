"Najbardziej skandaliczny karny w historii". Wielka wtopa w Lidze Mistrzów [WIDEO]

Zarówno Vfl Wolfsburg, jak i Sevilla rozpoczęły rywalizację w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów od remisów. Dwa tygodnie temu niemiecki zespół bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Lille, natomiast hiszpańska drużyna zakończyła domową rywalizację z Salzburgiem wynikiem 1:1.

Sevilla rzutem na taśmę ratuje remis z Wolfsburgiem

W drugiej kolejce fazy grupowej obie ekipy dążyły do zwycięstwa. Po pierwszej, dość bezbarwnej połowie spotkania na Volkswagen Arena był bezbramkowy remis. Drugą część meczu VfL Wolfsburg rozpoczął od składnej akcji w 48. minucie, która zakończyła się golem Renato Steffena.

W kolejnych minutach gra była mocno wyrównana, a oba zespoły miały okazję do strzelenia bramki. Na trzy minuty przed końcem regulaminowego czasu gry doszło do sporej kontrowersji. Josuha Guilavogui starł się we własnym polu karnym z Erikiem Lamelą. Arbiter Georgi Kabakow dopatrzył się faulu francuskiego pomocnika, dlatego podyktował rzut karny i ukarał zawodnika drugą żółtą kartką. Po chwili jedenastkę na gola zamienił Ivan Rakitić. Trudno jednak przypuszczać, by piłkarz był faulowany. Raczej popisał się świetną grą aktorską.

"Jedna z najgorszych decyzji sędziowskich"

Decyzja o podyktowaniu przez bułgarskiego sędziego w tej sytuacji rzutu karnego i wyrzucenie z boiska Guilavoguiego spotkała się z szerokim odzewem w mediach społecznościowych. W ostrych słowach całe zdarzenie opisał dziennikarz ESPN Gabriele Marcotti.

Dziennikarz opublikował nagranie z sytuacji i dopisał: "Oto film przedstawiający jedną z najgorszych decyzji sędziowskich, jakie zobaczycie od dłuższego czasu. Sędzia początkowo nie dał karnego. VAR prosi go, aby spojrzał jeszcze raz. Po obejrzeniu wideo arbiter przyznaje karnego (i daje drugą żółtą). Kończy się 1:1" - napisał.

Użytkownik Sjoerd Weikamp również nie przebierał w słowach, opisując decyzję Kabakowa. "Karny podyktowany w meczu Wolfsburg - Sevilla to naprawdę najbardziej skandaliczny rzut karny w historii..." - napisał.

Po remisie 1:1 Sevilla i Wolfsburg z dorobkiem dwóch punktów zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce w tabeli grupy G. Prowadzi Salzburg (cztery punkty), a tabelę zamyka Lille z zaledwie jednym "oczkiem".