"Zatopieni". Laporta wydał wyrok na Koemana po kompromitacji

FC Barcelona tak złej serii w europejskich pucharach nie miała od sezonu 1972/73 - a więc od 49 lat. Katalończycy przegrali swoje drugie spotkanie w tym sezonie Ligi Mistrzów z rzędu i zajmują ostatnie miejsce w tabeli. Zespół Ronalda Koemana nie był w stanie zdobyć nawet jednego gola, mało tego, nie jak podają statystyki, nie oddał ani jednego celnego strzału w obu meczach. Hiszpańskie media nie miały litości.

FC Barcelona z najgorszym startem od 49 lat. "Dramat. Koszmar. Ruina"

"Kolejny koszmar Barcy w Europie. Kolejna bolesna porażka Blaugrany, która jest wyraźnie słabsza w Lizbonie. Awans do najlepszej szesnastki Ligi Mistrzów staje pod znakiem zapytania. Ronald Koeman natomiast wisi na włosku" - napisali dziennikarze hiszpańskiego "Sportu". "Ruina. Ośmieszanie w Europie jest gwarantowane. Drużyna, która skończyła rozbita, bez kierunku" - zaczyna podsumowanie spotkania "Marca".

- "To jest koszmar", "Totalna katastrofa", "Zatopieni", "Pod ścianą" - to tytuły czwartkowych gazet sportowych w Hiszpanii.

Gazeta podkreśla, że przegrana 0:3 z Benfiką Lizbona to nie jest jednorazowa sytuacja, "a stały element, który niebezpiecznie powtarza się przez lata". Tylko w tym sezonie Barcelona przegrała z Bayernem Monachium (0:3) i Benfiką, ale doliczyć do tego trzeba mecze Juventusem (0:3), PSG (1:4 - u siebie; 1:1 - na wyjeździe), Liverpoolem (3:4 w dwumeczu; 2019) czy AS Romą (4:4 - awans Włochów dzięki bramce na wyjeździe).

Hiszpański "AS" natomiast nie ma wątpliwości, że Ronald Koeman został skazany przez prezydenta klubu Joana Laportę na zwolnienie. Władze Barcelony nie podejmą jednak decyzji "w ferworze chwili", ale dla wszystkich ma być jasne, że był to "ostatni mecz, w którym holenderski trener usiądzie na ławce". Podobnie do sprawy Koemana podchodzi "Mundo Deportivo", które pisze, że Holender "balansuje na linie", a o spotkaniu w Lidze Mistrzów mówi wprost: "Kolejny dramat Barcy".

