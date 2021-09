Dwa gole Lewandowskiego! Polak wiceliderem klasyfikacji strzelców LM!

Robert Lewandowski dwukrotnie strzela w meczu z Dynamem Kijów. To kolejne trafienia Polaka w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, które zbliżają go do pierwszego miejsca w klasyfikacji strzelców. Bayern Monachium prowadzi 2:0.

