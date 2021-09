Pierwsze wygrane Atalanty i Zenita w Lidze Mistrzów

Z dwóch pierwszych, środowych meczów Ligi Mistrzów ciekawiej zapowiadał się ten w Bergamo. Tam faworyzowana Atalanta, która w pierwszej kolejce zremisowała 2:2 z Villarrealem, podejmowała Young Boys Berno. Szwajcarzy w pierwszej kolejce sprawili sensację, pokonując u siebie Manchester United 2:1.

W środę drużyna Davida Wagnera długo przeciwstawiała się przedstawicielowi Serie A. Atalanta choć atakowała, to nie potrafiła przebić się przez bardzo szczelną defensywę rywala. Udało się to dopiero w 68. minucie. W polu karnym Young Boys Berno do końca powalczył Duvan Zapata, który pod linią końcową wyłuskał piłkę w teoretycznie przegranym pojedynku z Sandro Lauperem. Kolumbijczyk zagrał piłkę do środka, gdzie z bliska do bramki wbił ją Matteo Pessina.

Był to jedyny gol w tym meczu, który dał Atalancie pierwsze zwycięstwo w tej edycji Ligi Mistrzów. Włosi na razie prowadzą w grupie, w której o 21:00 rozpocznie się mecz Manchesteru United z Villarrealem.

Wygrane Atalanty i Zenitu

W drugim z wcześniej rozegranych meczów Zenit Petersburg rozbił Malmö 4:0. Gospodarze objęli prowadzenie w 9. minucie, kiedy po podaniu Douglasa Santosa gola strzelił Claudinho. Cztery minuty po przerwie gospodarze podwyższyli prowadzenie. Po podaniu Jarosława Rakickiego do bramki trafił Daler Kuziajew. W 80. minucie na 3:0 podwyższył Aleksiej Sutormin, a w doliczonym czasie gry wynik spotkania ustalił Wendel.

Goście kończyli ten mecz w osłabieniu po tym, jak w 53. minucie czerwoną kartką ukarany został Anel Ahmedhodzic. Po dwóch kolejkach Zenit ma trzy punkty, a Malmö na razie nie zdobyło żadnego punktu. O 21:00 w drugim meczu tej grupy Juventus podejmie Chelsea.