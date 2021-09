Sensacja LM w Madrycie była zaplanowana. Bohater ostatniej akcji zdradza: Widzieliśmy

We wtorek Sheriff Tyraspol sprawił prawdopodobnie jedną z największych sensacji w historii Ligi Mistrzów. Mistrzowie Mołdawii pokonali na wyjeździe Real Madryt 2:1. Przed przerwą prowadzenie gościom dał były zawodnik Legii Warszawa - Jasur Jakszibojew. Chociaż w drugiej połowie do remisu doprowadził Karim Benzema, to w ostatniej minucie zwycięstwo Sheriffowi zapewnił Sebastien Thill.

- To było szaleństwo! Po strzeleniu gola byłem niesamowicie szczęśliwy, chciałem podbiec w każde miejsce boiska, miałem dreszcze! W końcu jednak uświadomiłem sobie, że do końca meczu jest jeszcze trochę czasu i musimy zachować spokój. Końcówka spotkania bardzo mi się dłużyła, zwłaszcza że miałem skurcze - powiedział Thill w rozmowie z portalem Goal.com.

I dodał: Po ostatnim gwizdku zapanowała euforia. W szatni wszyscy doskonale się bawili, a telefony nie przestawały dzwonić. Wszyscy celebrowaliśmy to wielkie zwycięstwo, bo wszyscy na nie zapracowaliśmy. Tego meczu nie wygrało dwóch czy trzech zawodników, tylko jeden, bardzo silny zespół.

Thill zdradza, jak Sheriff oszukał Real

Bohater jednej z ostatnich akcji zdradził też, jaki był plan drużyny Jurija Wernyduba na ten mecz. - Niezależnie od tego, czy gramy w lidze, czy w Lidze Mistrzów, do meczów zawsze podchodzimy w ten sam sposób. Po pierwszym meczu w Lidze Mistrzów z Szachtarem Donieck (2:0 - red.) zmieniliśmy jednak nasz styl, ponieważ wiedzieliśmy, że nie będziemy tu utrzymywać się przy piłce - powiedział Thill.

- Widzieliśmy, że jesteśmy w stanie zagrać bardzo dobry mecz w obronie, więc szukaliśmy sposobów na zaskoczenie Realu w ataku. Dokładnie obserwowaliśmy i analizowaliśmy ich ostatnie mecze i wiedzieliśmy, że za ich linią obrony będzie sporo miejsca, gdzie będziemy mogli zagrywać piłki i wbiegać. Dlatego z taką łatwością podawałem w ten rejon boiska od pierwszych minut - dodał.

- Moim głównym zadaniem było rozpoczynanie ataków w przejściu z defensywy do ofensywy. Po kilku minutach trener powiedział nam jednak, żebyśmy nie bali się rozpoczynać akcje krótkimi podaniami od własnej bramki i po prostu grać w piłkę, a nie zagrywać długie podania pod bramkę Realu. O ile w pierwszej połowie nam się to udawało, o tyle w drugiej mieliśmy z tym duży problem, bo Real zakładał wyższy i skuteczniejszy pressing. Najważniejsze jednak, że udało nam się uzyskać ten niesamowity wynik.

Po dwóch kolejkach Sheriff Tyraspol sensacyjnie prowadzi w swojej grupie z kompletem punktów, wyprzedzając Real Madryt, Inter Mediolan i Szachtar Donieck.