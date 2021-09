Właściciel PSG tuż o meczu wparował do szatni. Od razu ruszył do Messiego

Achraf Hakimi, Kylian Mbappe, Neymar. To piłkarze, którzy uchwyceni zostali w krótkim wideo nakręconym w szatni, gdzie pojawił się Nasser Al-Khelaifi. Prezes PSG ściskał się i przybijał tam ze wszystkim piątki. A na koniec pokazano, jak podchodzi też do siedzącego Leo Messiego. Argentyńczyk we wtorkowym meczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów strzelił gola, PSG wygrało 2:0.

Wymowne słowa prezesa PSG. Francuzi doszukują się dwóch interpretacji

- Jeden gol, teraz, koniec - tak do Messiego zwrócił się po angielsku Al-Khelaifi i też serdecznie go wyściskał. Francuscy dziennikarze z RMC Sport teraz zastanawiają się, co miał na myśli prezes PSG. Interpretacje są dwie. Pierwsza dotyczy bezpośrednio Messiego, który dopiero w czwartym meczu w nowym klubie przełamał się i strzelił pierwszego gola. Że to już koniec i teraz wreszcie na dobre rozpocznie prawdziwą karierę w Paryżu.

Druga interpretacja dotyczy całej drużyny. Że ten gol Messiego sprawi, iż teraz się uda. Że to też już jest koniec. Koniec prób i po kilku latach skupowania najlepszych piłkarzy na świecie w końcu się uda: PSG wygra Ligę Mistrzów.

- Od pierwszej chwili czuję się tu jak w domu, jestem szczęśliwy. Wciąż mam w sobie wielki głód piłki, nowych wyzwań i zwycięstw. To nie zmieniło się od początku mojej kariery - mówił Messi w sierpniu po odejściu z Barcelony i podpisaniu kontraktu z PSG, które po dwóch kolejkach Ligi Mistrzów jest liderem grupy A. Ma cztery punkty. Tyle samo, ile Club Brugge, z którą drużyna Pochettino zremisowała 1:1 w pierwszej kolejce. I o jeden więcej od Manchesteru City, które w pierwszym spotkaniu wygrało 6:3 z ostatnim w tabeli RB Lipsk.