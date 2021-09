Prezydent Naddniestrza gratuluje Sheriffowi Tyraspol. " Widzieliście to?"

Postawa Sheriffa Tyraspol na początku fazy grupowej jest największą sensacją w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Mistrzowie Mołdawii wygrali 2:0 z Szachtarem Donieck, a w miniony wtorek pokonali 2:1 Real Madryt. Jedną z bramek na Estadio Santiago Bernabeu zdobył Jasur Jakszibojew, wypożyczony do Sheriffa Tyraspol z Legii Warszawa.

Prezydent Naddniestrza pogratulował sukcesu Sheriffowi Tyraspol. "Widzieliście to?"

Wygrana Sheriffa Tyraspol z Realem Madryt wywołała spory szum i zainteresowanie w mołdawskich mediach, choć w istocie klub prowadzony przez Jurija Wernyduba pochodzi z Naddniestrza. Prezydent quasi-państwa Wadim Krasnosielski pogratulował drużynie z Tyraspola za pośrednictwem Telegrama. "Widzieliście to? Czy możecie uwierzyć w to, co się dzieje? Jak oni walczyli o zwycięstwo! Hiszpanie oddali tak wiele strzałów na naszą bramkę, że my, kibice, straciliśmy już rachubę. Ale prawie to wszystko było na nic. Sheriff może uderzał rzadko, ale za to celnie. 2:1. To nie przypadek, to zasłużony wynik zgranej pracy. To wciąż zapiera mi dech w piersiach. Dziękuję chłopaki" - napisał.

Dzięki zwycięstwom Sheriffa Tyraspol w Lidze Mistrzów Mołdawia awansowała na szóste miejsce w klubowym rankingu współczynników UEFA w sezonie 2021/2022 z wynikiem 4,500 pkt. Kraj położony na lewym brzegu Dniestru ma lepszy wynik od takich krajów, jak Hiszpania, Niemcy, Włochy czy Anglia. Na ten moment najlepszy współczynnik ma Holandia (5,200 pkt). Sheriff jak dotąd nie przegrał od dziewięciu spotkań w Lidze Mistrzów.

W następnym meczu w Lidze Mistrzów Sheriff Tyraspol zagra z Interem Mediolan. To spotkanie odbędzie się 19 października tego roku o godzinie 21:00 na Stadio Giuseppe Meazza w Mediolanie.