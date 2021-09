Benzema pobił historyczny rekord Ligi Mistrzów. Lewandowski może zazdrościć

We wtorek doszło do jednej z największych sensacji w historii Ligi Mistrzów. Real Madryt przegrał 1:2 z Sheriffem Tyraspol. Wynik otworzyli goście za sprawą wypożyczonego z Legii Jasura Jakszibojewa. W 65. minucie Real wyrównał po golu Karima Benzemy, ale w 90. minucie Luksemburczyk Sebastien Thill pięknym strzałem z dystansu dał zwycięstwo gościom.

Choć niespodziewany wynik przysłonił inne wydarzenia w tym spotkaniu, to na wyróżnienie zasługuje trafienie Karima Beznemy z rzutu karnego. Było to 72. gol Francuza w rozgrywkach Ligi Mistrzów, dzięki czemu wyprzedził Raula Gonzaleza (71 goli) w zestawieniu najlepszych strzelców w historii elitarnych rozgrywek.

Napastnik Realu ma w tym momencie zaledwie trzy bramki mniej od Roberta Lewandowskiego (75 bramek), który zajmuje trzecie miejsce. Polak będzie miał szansę uciec Benzemie już w środę, gdyż jego Bayern Monachium zmierzy się z Dynamem Kijów u siebie. W tym momencie Lewandowski musi przede wszystkim oglądać się za siebie, gdyż będący przed nim w tym zestawieniu zawodnicy, czyli Leo Messi oraz Cristiano Ronaldo wydają się być poza jego zasięgiem.

Liga Mistrzów. Klasyfikacja najlepszych strzelców wszechczasów:

Cristiano Ronaldo - 135 Lionel Messi - 121 Robert Lewandowski - 75 Karim Benzema - 72 Raul Gonzalez - 71 Ruud van Nistelrooy - 56 Thierry Henry - 50 Thomas Mueller - 49 Andrij Szewczenko - 48

Zlatan Ibrahimović - 48

Trafienie Benzemy przejdzie do historii również jednak z innego powodu. Francuz został pierwszym w historii graczem, który strzelił gola w 17 różnych edycjach Ligi Mistrzów. Pierwszą bramkę w LM zdobył już w swoim debiucie, kiedy to w grudniu 2005 roku Olympique Lyon wygrał 2:1 z Rosenborga Trondheim. Co ciekawe, był to dla niego jedyny występ w tamtej edycji elitarnych rozgrywek. Kilka minut później jego wyczyn wyrównał Leo Messi, który strzelił gola dla PSG w meczu z Manchesterem City. Bezpośrednio za nim w tym zestawieniu są Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, którzy trafiali w 16 edycjach Ligi Mistrzów.