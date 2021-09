On już wie! Tatuaż bohatera Sheriffa Tyraspol mówi wszystko

Niewątpliwie największą sensacją podczas wtorkowych meczów drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów było zwycięstwo Sheriffu Tyraspol na Santiago Bernabeu nad Realem Madryt. Zespół z Mołdawii, który występuje w rozgrywkach po raz pierwszy w historii ograł zdecydowanego faworyta, pomimo jego wyraźnej przewagi na przestrzeni całego spotkania.

Mecz Realu z Sheriffem miał polski wątek. Wynik spotkania w 25. minucie otworzył Jasur Jakshibaev, który trafił do mołdawskiego klubu pod koniec sierpnia w ramach wypożyczenia z Legii Warszawa. Ostatnie tygodnie w jego karierze mogłyby być świetnym materiałem na film. 22 sierpnia rozegrał 45 minut w meczu z Bronią Radom na poziomie 3. ligi, a 28 września strzelił bramkę na obiekcie Realu Madryt.

Drużyna Carlo Ancelottiego przez długi czas nie była w stanie doprowadzić do wyrównania. Udało się to dopiero w 65. minucie, kiedy to Karim Benzema wykorzystał rzut karny. Ostatnie słowo należało jednak do gości. W 90. minucie Sebastien Thill pięknym strzałem zapewnił Sheriffowi zwycięstwo 2:1.

Dzięki temu trafieniu 16-krotny reprezentant Luksemburga stał się pierwszym piłkarzem z tego kraju, który strzelił gola w Lidze Mistrzów. W historii rozgrywek jest jeszcze jeden piłkarz tej narodowości - Frank Deville, były gracz Unionu Luxemburg, autor bramki w meczu przeciwko FC Porto w edycji 1992/93. Tamto spotkanie było jednak rozgrywane w eliminacjach, wobec czego Thill jest jedynym, który trafiał w głównym turnieju.

Na profilu ESPN na Twitterze pojawiło się ciekawe zdjęcie, przedstawiające tatuaż na lewej nodze zawodnika Sheriffa. Przedstawia on reprezentanta Luksemburga, który marzy o wygraniu Ligi Mistrzów.

Po sensacyjnej porażce Real Madryt z dorobkiem trzech punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy D. Liderem z kompletem punktów jest Sheriff Tyraspol.