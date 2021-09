Przedziwna reakcja mołdawskich mediów po historycznej wygranej Sheriffa. "Nie do pomyślenia"

Do największej niespodzianki we wtorkowych meczach Ligi Mistrzów doszło na Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt przegrał 1:2 z Sheriffem Tyraspol. Wynik otworzyli goście za sprawą wypożyczonego z Legii Jasura Jakszibojewa. W 65. minucie Real wyrównał po golu Karima Benzemy i wydawało się, że jest na drodze po zwycięstwo, ale w 90. minucie cały stadion uciszył kapitalnym strzałem sprzed pola karnego Luksemburczyk Sebastien Thill, dał Sheriffowi niespodziewane zwycięstwo i został niespodziewanym bohaterem.

Niespodziewane, tym bardziej że ekipa Carlo Ancelottiego dominowała: oddała aż 31 strzałów (11 celnych) przy zaledwie czterech Sheriffa, z czego trzy były celne (choć goście już wcześniej strzelili gola na 2:1, ale został nieuznany po analizie VAR ze względu na niewielki spalony).

"Debiutujący Sheriff odniósł najlepszy wynik w swojej historii"

Historyczne zwycięstwo Sheriffa nie spotkała się z zachwytem w mołdawskich mediach. Portal timpul.md podsumował mecz w zaledwie kilku zdaniach. - Debiutujący Sheriff Tyraspol odniósł najlepszy wynik w swojej historii, wygrywając 2:1 na stadionie Realu Madryt, najbardziej utytułowanego zespołu w Lidze Mistrzów - napisano w podsumowaniu.

Jeszcze krócej mecz podsumował portal moldova.sports.md, gdzie trudno było znaleźć sam opis meczu. - Sheriff stworzył być może największą sensację obecnego sezonu - hiszpański Real Madryt został pokonany! Mistrzowie Mołdawii otworzyli wynik meczu, gospodarze wyrównali, a na koniec goście strzelili zwycięskiego gola! - napisali dziennikarze portalu.

"Historyczne zwycięstwo na Santiago Bernabeu"

Nieco więcej uwagi zwycięstwu nad Realem Madryt poświęcić portal trm.md. - Mistrz Mołdawii odnosi historyczne zwycięstwo na stadionie Santiago Bernabeu: 2:1 z Realem Madryt w drugiej kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA. Seria mistrza Mołdawii w tym sezonie Ligi Mistrzów osiągnęła już 10 meczów bez porażki. Po tym zwycięstwie Sheriff prowadzi w grupie z kompletem sześciu punktów - podsumowali dziennikarze.

"Mistrzowie wrócili do domu"

Właściwie jedynym portalem, który świętował zwycięstwo Sheriffa był portal publika.md. - Mistrzowie wrócili do domu! - to pierwszy tekst, jaki w środę rano pojawia się na stronie głównej, po powrocie piłkarzy do Mołdawii. - Sheriff Tyraspol pisze historię - z kolei takim nagłówkiem podsumowano wygraną na Santiago Bernabeu.

- Ogromna niespodzianka autorstwa Sheriffa Tiraspol w Lidze Mistrzów. Mistrz Mołdawii pokonał 2:1 Real Madryt na Santiago Bernabeu, w drugim meczu obecnie najsilniejszych rozgrywek międzyklubowych w Europie. Tym samym Sheriff jest po dwóch meczach liderem grupy z 6 punktami - podsumowano spotkanie.

Jest to tym bardziej przedziwne, że gdy w jakimkolwiek innym kraju w Europie, a zwłaszcza w państwach tak pozbawionych sukcesów jak m.in. Polska, po każdym zwycięstwie na Santiago Bernabeu zapanowałoby szaleństwo w mediach. Wystarczy przypomnieć, co działo się w Polsce po remisie z Realem Madryt 3:3 w 2016 roku. Tym bardziej reakcja mołdawskich mediów jest nie do pomyślenia.