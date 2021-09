Tłumaczenie Ancelottiego to kpina z kibiców. Wskazał dwa absurdalne powody porażki

Mecz Realu Madryt z Sheriffem Tyraspol w teorii miał być dla wicemistrzów Hiszpanii łatwym i przyjemnym zadaniem. Drużyna z Mołdawii występuje w Lidze Mistrzów po raz pierwszy w historii, co w kontekście pojedynku z najbardziej utytułowanym zespołem rozgrywek w ostatnich latach miało nie skutkować jakąkolwiek niespodzianką.

Carlo Ancelotti wskazał dwa kuriozalne powody porażki z Sheriffem

Sytuacja wyglądała jednak zupełnie inaczej. Choć "Królewscy" zdecydowanie dominowali przez całe spotkanie, Sheriff był w stanie zadać dwa ciosy, które wobec jednego trafienia gospodarzy doprowadziły do jednej z największych sensacji w historii rozgrywek. Po meczu Carlo Ancelotti podjął się wskazania powodów, dla których jego zespół doznał porażki.

- Według mnie zadecydowały małe szczegóły: dośrodkowanie w pierwszej połowie i wyrzut z autu w drugiej. Kosztowały nas to spotkanie - powiedział włoski trener opisując sytuacje, po których Sheriff strzelał gole. Choć wielu kibiców może uznać te słowa za nieśmieszny żart, bo w tym meczu zawiodły przede wszystkim wybory trenera, który w pewnym momencie postawił na formację 4-2-4, co oznaczało zaburzenie stabilności drużyny i sprawiło, że Luka Modrić z Tonim Kroosem musieli biegać od jednego pola karnego do drugiego, by łatać dziury w drużynie.

Ancelotti wskazał również, że w meczach, w których jeden z zespołów wyraźnie dominuje często decydują bardzo małe szczegóły. - Takie drużyny jak Sheriff opierają swoją grę na podstawie takich drobiazgów. To dla nas dobra lekcja na przyszłość. Tego typu mecze rozstrzygane są przez różne detale: aut, dośrodkowanie, rzut rożny, niepotrzebny faul - skomentował.

Ancelotti broni swoich decyzji personalnych

Zapytany przez dziennikarzy o zmianę ustawienia w drugiej połowie na bardziej ofensywne, Włoch bronił swojej decyzji co do rotacji na pozycjach. - Nie pomyliłem się. Camavinga grał na boku obrony wielokrotnie, gdy był młodszy. Kontrolowaliśmy mecz, Valverde napędzał akcje z prawej strony. Nie przegraliśmy dlatego, że oni zagrali na tych pozycjach. Przegraliśmy, bo mieliśmy trochę pecha, a o wyniku zdecydowały szczegóły - podsumował trener Realu.

Wynik spotkania na Santiago Bernabeu w 25. minucie otworzył wypożyczony z Legii Warszawa Jasur Jakshibaev. W 65. minucie Karim Benzema doprowadził do wyrównania, skutecznie egzekwując rzut karny, jednak w 90. minucie gola na wagę zwycięstwa strzelił Sebastien Thill.

Po sensacyjnej porażce Real Madryt z dorobkiem trzech punktów zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy D. Liderem z kompletem punktów jest Sheriff Tyraspol.