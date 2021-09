Pep Guardiola zachwycony piłkarzem PSG. I to nie Messim. "Jestem zakochany"

24 minuty z Reims, 90 minut z Club Brugge i 76 minut z Olympique Lyon - Lionel Messi po letnim transferze z FC Barcelony do PSG do tej pory nie strzelił gola, ani nie zaliczył nawet asysty. Ale to się zmieniło w najlepszym momencie, bo w hicie Ligi Mistrzów z Manchesterem City. Przez większość spotkania był niewidoczny i zdawał się spacerować po boisku. Ale w 74. minucie przejął piłkę na środku boiska, po czym popędził pod pole karne, podał piłkę do Kyliana Mbappe, który od razu mu ją odegrał, a Argentyńczyk huknął nie do obrony, pokonując Edersona!

Guardiola: Jestem zakochany w Verrattim

Po meczu Pep Guardiola, trener Manchesteru City, docenił klasę jednego z piłkarzy PSG. I wcale nie mówił o Leo Messim, który w końcu strzelił bramkę dla paryżan. - Pozwólcie mi to powiedzieć! Jestem zakochany w Verrattim. To wyjątkowy piłkarz. Jest niski, ale zawsze można na niego liczyć. Że stworzy akcję, że będzie czuł, gdzie jest przestrzeń do tworzenia sytuacji. Nawet gdy jest pod presją, radzi sobie z piłką i potrafi zagrać kolejne podanie - chwalił Włocha Guardiola.

Marco Verratti gra w PSG od 2012 roku, gdy trafił do Francji z włoskiej Pescary za 12 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach wicemistrzów Francji już 349 meczów, w których strzelił 9 bramek i zanotował 58 asyst. Z PSG zdobył 7 tytułów mistrzów Francji, sześciokrotnie wygrał Puchar Francji, a ośmiokrotnie sięgał po superpuchar. Wraz z reprezentacją Włoch został w tym roku także mistrzem Europy, gdy w finale na Wembley pokonał Anglię po rzutach karnych 3:2.