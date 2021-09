"Won dla takich bandytów". Brutalny faul gwiazdy Ligi Mistrzów. "Circus i skandaloza"

Pojedynek pomiędzy PSG i Manchesterem City niewątpliwie był największym hitem drugiej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Na przestrzeni niemal całego spotkania nie brakowało jednak kontrowersyjnych sytuacji. Jedna z nich miała miejsce kilka minut przed zakończeniem pierwszej połowy.

De Bruyne cudem uniknął czerwonej kartki

W 39. minucie Kevin De Bruyne dopuścił się bardzo brzydkiego faulu. Idrissa Gueye starał się odebrać mu piłkę, a Belg niby przypadkowo, a jednocześnie bezpardonowo zakończył próbę zagrania piłki "stemplem" na stawie skokowym Senegalczyka.

Piłkarze PSG momentalnie podbiegli do sędziego i próbowali go nakłonić do pokazania Belgowi czerwonej kartki. Carlos del Cerro Grande był jednak innego zdania - upomniał pomocnika Manchesteru City żółtą kartką. Na nagraniach, które trafiły do sieci wyraźnie widać, że arbiter miał podstawy do tego, aby wyrzucić De Bruyne z boiska.

Szereg komentarzy po faulu De Bruyne. "Precz"

- Iturralde González o faulu popełnionym przez De Bruyne: „To dwie czerwone kartki. Pierwsza, dla De Bruyne. Druga, dla Del Cerro Grande i Martíneza Munuery (sędzia główny + VAR) za to, że nie pokazali czerwonej kartki De Bruyne" - pisze dziennikarz C+Sport Jakub Kręcidło.

Internauci nie mogli uwierzyć w taką decyzję. "Kevin De Bruyne bez czerwonej kartki za to wejście? Serio?" - napisał sędzia piłkarski Łukasz Rogowski. "City rozegrało bardzo dobrą połowę w Paryżu, ale brak czerwonej dla De Bruyne w erze VAR to jest circus i skandaloza" - ocenił Dariusz Faron z WP SportoweFakty.

W znacznie ostrzejszych słowach zachowanie Belga opisał Filip Macuda. "Czerwona ewident. Won dla takich bandytów jak De Bruyne. Precz" - skomentował.

Po niezwykle emocjonującym spotkaniu PSG wygrało 2:0 z Manchesterem City. Bramki dla drużyny ze stolicy Francji strzelali Idrissa Gueye i Leo Messi. Po dwóch kolejkach rywalizacji w grupie A podopieczni Mauricio Pochettino prowadzą z dorobkiem czterech punktów. Mistrzowie Anglii zajmują trzecie miejsce z trzema punktami.