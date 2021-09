Nagranie nie pozostawia złudzeń. Milan okradziony na oczach tysięcy kibiców! [WIDEO]

We wtorek rozegrano pierwsze spotkania drugiej kolejki Ligi Mistrzów. W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań AC Milan przegrał 1:2 z Atletico Madryt. Spotkanie trzymało w napięciu do końca, a o ostatecznym wyniku zdecydował kontrowersyjny rzut karny wykorzystany przez Luisa Suareza. Wiele wskazuje na to, że na oczach blisko 40 tysięcy kibiców Milan został okradziony z punktu.

Kontrowersyjny karny w meczu Milanu. Sędzia popełnił błąd? [WIDEO]

W 19. minucie meczu wynik otworzył Raphael Leao pięknym uderzeniem ze skraju pola karnego. Wiele wskazywało na to, że AC Milan będzie kontrolował przebieg spotkania, ale drugą żółtą kartką, a w konsekwencji czerwoną otrzymał Franck Kessie. Broniący się w dziesiątkę Włosi długo wytrzymywali napór zespołu Diego Simeone, ale w 84. minucie wyrównał Antoine Griezmann.

W końcówce meczu Atletico przycisnęło i nie schodziło z pola karnego Milanu. W piątej minucie doliczonego czasu gry doszło do kontrowersyjnej sytuacji, po której arbiter Cüneyt Çakir zdecydował się podyktować jedenastki za zagranie rękę piłki w polu karnym przez Pierre'a Kalulu. Francuz rzeczywiście dopuścił się przewinienia, ale na powtórkach widać, że pierwszy zagrywał piłkę ręką atakujący Thomas Lemar, co oznacza, że sytuacja powinna zostać przerwana już wcześnie. Zdarzenie zostało poddane wideo weryfikacji, ale turecki arbiter podtrzymał decyzję.

Na temat tej i kilku innych decyzji Çakira wypowiedział się trener Milanu Stefano Pioli. - Rzut Karny? Widać, że zawodnik rywali jako pierwszy dotyka piłkę ręką. Kessie również nie powinien otrzymać drugiej żółtej kartki. Z pewnością sędzia nie był dziś najlepszy na boisku - powiedział Włoch. Porażka w tym spotkaniu komplikuję sytuację Milanu, który zajmuje czwarte miejsce w grupie B z zerem punktów na koncie. W kolejnym spotkaniu zespół zmierzy się FC Porto na wyjeździe.

