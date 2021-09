Wielki hit w Lidze Mistrzów PSG - Manchester City. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA]

We wtorek 28 września rozpocznie się 2. kolejka Ligi Mistrzów 2021/2022. Podobnie jak poprzednia ta również będzie obfitowała w wielkie hity. We wtorek zobaczymy, chociażby pojedynki Atletico Madryt z AC Milanem czy PSG z Manchesterem City, a w środę spotkanie Juventusu z Chelsea.

Powtórka półfinału Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu. Messi spotka się z Pepem Guardiolą

Zdecydowanie największych hitem będzie jednak pojedynek półfinalistów poprzedniej edycji rozgrywek, czyli PSG z Manchesterem City. W tamtym dwumeczu górą byli podopieczni Pepa Guardioli, którzy wygrali oba mecze (2:1 i 2:0). Anglicy awansowali do finału, ale w nim lepsza okazała się Chelsea, która triumfowała 1:0.

W tym roku jednak obie drużyny wydają się być silniejsze, co sprawia, że ich najbliższe spotkanie zapowiada się niezwykle ciekawie. PSG to prawdziwy klub transferowego polowania w letnim okienku. Do Paryża udało się sprowadzić takich zawodników jak Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, czy przede wszystkim Leo Messi. Dla Argentyńczyka wtorkowe spotkanie będzie szansą na zmierzenie się z trenerem, z którym osiągał największe sukcesy.

Manchester City również nie próżnował na rynku transferowym i sprowadził na Etihad Stadium Jacka Grealisha za rekordową sumę 100 milionów funtów. W dodatku w ostatnim czasie drużyna Pepa Guardioli zdaje się rozpędzać. W miniony weekend pokonała 1:0 Chelsea w spotkaniu 6. kolejki Premier League.

- To będzie dla nas wielkie wyzwanie, ale jesteśmy gotowi mentalnie na nie. Myślę, że cały zespół jest dobrze przygotowany, cieszy również to, że dużo zawodników strzela bramki. To nam może pomóc w odniesieniu wygranej - zapowiadał trener PSG Mauricio Pochettino po ostatnim meczu ligowym z Montpellier.

Gdzie i kiedy oglądać hitowe spotkanie PSG - Manchester City?

Hitowe spotkanie 2. kolejki Ligi Mistrzów pomiędzy PSG a Manchesterem City rozpocznie się we wtorek 28 września o godzinie 21:00. Transmisję tego meczu będzie można oglądać na antenie Polsat Sport Premium 1 oraz online w aplikacji Polsat Box Go. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.