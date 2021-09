Robert Lewandowski wie, dlaczego stracił tytuł Piłkarza Roku UEFA

Robert Lewandowski został piłkarzem roku UEFA za sezon 2019/2020, wyprzedzając Manuela Neuera i Kevina De Bruyne - to nagroda, która jest przyznawana dla najlepszego piłkarza w danym sezonie, który gra w europejskim klubie. Polak był niekwestionowanym faworytem do zdobycia tej nagrody: był królem strzelców Bundesligi (34 gole), Ligi Mistrzów (15) i Pucharu Niemiec (6), a jego Bayern wygrał LM (1:0 w finale z PSG). Jednak Lewandowski nie zdobył nagrody za sezon 2020/2021, nie było go nawet w finałowej trójce, którą utworzyli Jorginho (175 pkt), który wyprzedził De Bruyne (167 pkt) i N'Golo Kante (160 pkt).

REKLAMA

Zobacz wideo "Barcelona gra jak Stoke. Koeman jest żywym trupem w Barcelonie"

Robert Lewandowski tłumaczy: Liga Mistrzów była kluczowa

Właśnie o tę nagrodę został zapytany Lewandowski w wywiadzie z "Kickerem", czy nie jest rozczarowany, że nie obronił tego tytułu. I napastnik Bayernu Monachium ma jasne wytłumaczenie. - Według mnie kluczowy jest występ twojego zespołu w Lidze Mistrzów. Cała trójka nominowanych piłkarzy grała w finale [Chelsea pokonała 1:0 Manchester City - dop. red.] - stwierdził Lewandowski. Jego Bayern odpadł w ćwierćfinale po meczach z PSG (2:3 i 1:0, zdecydowały bramki wyjazdowe) - a Polak opuścił oba te spotkania ze względu na kontuzję.

Za ten drybling dostał kartkę! Oburzony Neymar wieszczy koniec joga bonito [WIDEO]

Dziennikarz "Kickera" stwierdził, że Lewandowski zanotował znakomity start sezonu, strzelając m.in. dwa gole Barcelonie w Lidze Mistrzów i dopytał, czy według Polaka będzie miało to znaczenie w takich plebiscytach jak Złota Piłka czy FIFA The Best, które zostaną przyznane pod koniec roku. Tu odpowiedź była już bardziej zdawkowa: - Po prostu muszę cały czas być w najwyższej formie. Sezon trwa, przed nami jeszcze wiele ważnych meczów.

W dalszej części wywiadu stwierdził, że swoim stylem gry przypomina Marco van Bastena, byłego świetnego holenderskiego napastnika. - Jestem podobny do niego, jeśli chodzi o sekwencję ruchów i styl biegania. Podobnie jak on, ja nie chcę być napastnikiem tylko czekającym na piłkę z przodu, ale takim, który może bez problemu zintegrować się z dowolnym systemem taktycznym - podkreślał polski napastnik.

Lewandowski: Zawsze szukam czegoś, aby jeszcze coś ulepszyć

Lewandowski wskazał również, co sprawia, że w wieku 33 lat gra jeszcze lepiej niż w poprzednich latach. - Ważne jest, abym nadal chciał się doskonalić. Nie jest łatwo utrzymać najwyższą jakość przez długie lata. To największe wyzwanie dla najlepszych graczy. W wieku 30 lat myślisz inaczej niż w wieku 20 lat, to normalne. Wiem, że praca nad szczegółami może przynieść korzyści. Mogę powiedzieć, że jestem wystarczająco dobry i mogę utrzymać swój poziom, ale ja zawsze szukam czegoś, aby jeszcze coś ulepszyć. [...] Moja kondycja fizyczna jest teraz lepsza niż w wieku 25, 26 czy 28 lat. [...] Kiedy miałem 22 lata zmieniłem dietę, żebym mógł grać jeszcze przez kilka lat. Wtedy nie wiedziałem, czy to pomoże, ale udało mi się - i opłaciło się - zwrócił uwagę Lewandowski.

Lewandowski zdradził, kto był dla niego wzorem. "Oglądałem jego mecze"

We wtorek Lewandowski mógł cieszyć się z innej nagrody: odebrał Złotego Buta - nagrodę dla najlepszego strzelca z lig europejskich - którego zdobył po raz pierwszy. Strzelił 41 goli w Bundeslidze, zdobywając 82 punkty (gole w czołowych ligach europejskich są mnożone razy dwa), wyprzedzając Lionela Messiego z Barcelony (30 bramek, 60 pkt) i Cristiano Ronaldo z Juventusu (29 bramek, 58 pkt).