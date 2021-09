"Mbappe i Neymar to dwa stare grzyby" - ekspert Polsatu nie przebiera w słowach

PSG na pewno nie może zaliczyć środowego meczu z Club Brugge do udanych. Wicemistrzowie Francji tylko zremisowali 1:1. W 15. minucie francuski zespół na prowadzenie wyprowadził Herrera. W 27. minucie był już remis, gdy Vanaken pokonał Navasa. Co ciekawe, zespół Pochettino wcale nie prezentował się w tym spotkaniu lepiej od belgijskiej drużyny. I to rywal stworzył sobie zdecydowanie więcej okazji na strzelenie bramki.

Tomasz Hajto grzmi po wtopie PSG. "Piłkarska arogancja"

- To niby wielki Paryż, ale nie widzę drużyny. Club Brugge to solidny średniak w Europie, ale gdzie im do PSG. A to oni stworzyli więcej sytuacji. Nie wiem jak Pochettino da sobie z tym radę - mówił Tomasz Hajto na antenie Polsat Sport Premium 1.

Tomasz Hajto w analizie nowego PSG zauważa, że drużyna ma duży problem ze zbilansowaniem ważnych kwestii w swojej grze. - Zastanawiałem się, kto tam naprawdę chce biegać. Gra przerodziła się w piłkarską arogancję. Każdy chce być najważniejszy, każdy chce być gwiazdą. W tym barszczu jest za dużo grzybów. A dwa są już za stare. Neymar i Mbappe. Nie pod względem wieku, ale stażu w drużynie. Nie widzę, żeby Neymar grał lepiej. Mbappe robi ciągle problemy. Wiemy, że jego marzeniem jest przejście do Realu - grzmiał Hajto.

Wynik spotkania tym bardziej dziwi, że na boisku po raz pierwszy od początku zobaczyliśmy Leo Messiego, który wraz z Neymarem i Kylianem Mbappe utworzył niezwykłe trio. Wszyscy trzej jednak zawiedli. Jedynie Kylian Mbappe zaliczył asystę przy trafieniu Andera Herrery, ale tylko na tyle było stać drużynę z Paryża w tym meczu.

Kontuzja Mbappe dodatkowym problemem

Jakby wynik nie był wystarczającym problemem dla PSG, to kontuzji doznał Kylian Mbappe. Tuż po przerwie Francuz pokazał, że potrzebuje zmiany po starciu ze Stanleyem Nsokim. W 51. minucie został zmieniony przez Icardiego, a jego prawą kostkę natychmiast obłożono lodem, co wskazuje, że problem może być dość poważny. Alarm w Paryżu przed kolejnymi meczami stał się faktem.