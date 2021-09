City wygrało 6:3, a Guardiola wściekał się na piłkarzy. Sceny przy ławce. Grealish tłumaczy

Niezwykły przebieg miało środowe spotkanie na Etihad Stadium. Piłkarze Manchesteru City już od pierwszej minuty rozpoczęli zmasowany atak na bramkę RB Lipsk. Udało im się wyjść na prowadzenie 2:0, ale szybko bramkę kontaktową zdobył Nkunku. W samej końcówce pierwszej połowy jednak gospodarze podwyższyli prowadzenie dzięki rzutowi karnemu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jeżeli PSG nie wygra Ligi Mistrzów, to stanie się jeszcze większym memem, niż było"

Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 3:1, ale Pep Guardiola miał bardzo dużo uwag do swoich zawodników dotyczących ich gry w obronie. Defensorzy City popełniali masę błędów i stracili w tym spotkaniu jeszcze dwie bramki. Na wysokości zadania stała jednak ofensywa, więc na każdą bramkę gości udało się odpowiedzieć i mecz zakończył się wynikiem 6:3.

"Zaczął jak Cristiano Ronaldo, David Beckham i Ronaldo". Real Madryt ma nowego bohatera

Nagranie Guardioli robi furorę w sieci. Hiszpan był wściekły na swoich piłkarzy

Po tym spotkaniu furorę w sieci robi nagranie Pepa Guardioli, na którym funduje tak zwaną suszarką swoim dwóm podopiecznym - Riyadowi Mahrezowi i Jackowi Grealishowi. Komentatorzy, widząc te sceny, nie mogli powstrzymać się od śmiechu. Szczególnie że akurat ci dwaj zawodnicy grali świetne spotkanie i mieli już po bramce na swoim koncie, a Anglik nawet asystę.

Nowe informacje o stanie zdrowia Kyliana Mbappe. Pochettino odpowiedział

- Rozmawialiśmy w przerwie o sposobie naszej gry, a oni go nie realizowali - wyjaśnił po spotkaniu Guardiola, cytowany przez dziennik "The Sun". Do całej sytuacji odniósł się także Jack Grealish. - Rozmawialiśmy o pracy w defensywie. Nie chcę za wiele mówić, bo być może te same założenia będą realizowane w meczu ligowym. Guardiola po prostu dał nam użyteczne wskazówki - powiedział Anglik.