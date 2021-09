Powtórzył wyczyn Roberta Lewandowskiego i zapisał się w historii Ligi Mistrzów. "Nie wierzę"

W środę Ajax Amsterdam mierzył się na wyjeździe ze Sportingiem Lizbona. Mistrz Holandii rozbił portugalski zespół aż 5:1, ciesząc się ze zwycięstwa w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. Niewątpliwym bohaterem tego spotkania został Sebastien Haller, zdobywca aż czterech bramek!

Jak sam przyznał, to dla niego wielki dzień. - Nadal w to nie wierzę! To jakiś rodzaj snu. Nie mogłem oczekiwać niczego więcej niż to, co zrobiłem. Jestem teraz szczęśliwy i chcę cieszyć się dzisiejszym dniem - powiedział piłkarz Ajaksu dla uefa.com

Wielki wyczyn Hallera w meczu Ligi Mistrzów!

Sebastien Haller dokonał nieprawdopodobnego wyczynu. Jako jeden z nielicznych zawodników zdobył hat-trick w swoim debiucie w Lidze Mistrzów. Na tej liście znajduje się teraz łącznie dziesięciu zawodników, a oprócz Hallera są na niej m.in. Marco van Basten, Wayne Rooney czy Erling Haaland.

Haller dokonał jednak jeszcze jednego wielkiego wyczynu. Piłkarz Ajaksu Amsterdam wyrównał także osiągnięcie m.in. Roberta Lewandowskiego, strzelając cztery bramki w jednym spotkaniu Ligi Mistrzów. Tym samym stał się dopiero 16. zawodnikiem w historii tych rozgrywek, który dokonał takiego osiągnięcia.

Ajax Amsterdam dzięki tak wysokiej wygranej nad Sportingiem Lizbona został liderem grupy C Ligi Mistrzów. Za plecami holenderskiego zespołu znajduje się Borussia Dortmund, który wygrała w środę 2:1 z Besiktasem.

Sebastien Haller jest z kolei liderem klasyfikacji strzelców Ligi Mistrzów z czterema bramkami na swoim koncie. Za jego plecami znajduje się Christopher Nkunku z RB Lipsk, który strzelił trzy gole, a na trzecim miejscu jest Robert Lewandowski, który dwukrotnie pokonał bramkarza w pojedynku z FC Barceloną.

Sebastien Haller występuje w Ajaksie Amsterdam od stycznia 2021 roku. Napastnik trafił do Holandii z West Hamu United. Dotychczas rozegrał 28 meczów, w których strzelił 17 goli i zanotował osiem asyst.