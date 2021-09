Wstydliwy remis to nie koniec kłopotów PSG! Alarm po meczu Ligi Mistrzów w Brugii

PSG nie zaliczy środowego spotkania z Club Brugge do udanych. Wicemistrzowie Francji jedynie zremisowali 1:1 w meczu fazy grupowej Ligi Mistrzów. W 15. minucie francuski zespół na prowadzenie wyprowadził Herrera. W 27. minucie był już remis, gdy Vanaken pokonał Navasa. Co ciekawe, zespół Pochettino wcale nie prezentował się w tym spotkaniu lepiej od belgijskiej drużyny.

Jakby wynik nie był wystarczającym problemem dla PSG, to kontuzji doznał Kylian Mbappe. Tuż po przerwie Francuz pokazał, że potrzebuje zmiany po starciu ze Stanleyem Nsokim. W 51. minucie został zmieniony przez Icardiego, a jego prawą kostkę natychmiast obłożono lodem, co wskazuje, że problem może być dość poważny. Alarm w Paryżu przed kolejnymi meczami stał się faktem.

Kontuzja Kyliana Mbappe to fatalne wieści także dla Realu Madryt

Na razie nie podano informacji na temat stanu zdrowia Mbappe. A to informacja, na którą mogą czekać także działacze Realu Madryt. W ostatnich dniach okna transferowego Real Madryt zaproponował nawet 160 mln euro za Francuza. Oferta nie została jednak zaakceptowana. Tymczasem Fabrizio Romano, znany dziennikarz poinformował na łamach podcastu "Here We Go", że PSG zgodziłby się na transfer Mbappe, ale oczekiwał również wymiany piłkarze. Władze PSG liczyły, że do klubu przyjdzie Vinicius Junior, a Real Madryt zapłaci dodatkowo gotówkę.

PSG było gotowe na odejście Mbappe pod warunkiem. Real nie chciał o tym słyszeć

Fabrizio Romano dodał również, że działacze Realu Madryt nawet nie rozważyli takiej propozycji, bo Vinicius Junior jest w tym momencie nie na sprzedaż. Tym bardziej że reprezentant Brazylii w ostatnich tygodniach spisuje się znakomicie. W czterech meczach ligowych zdobył cztery bramki i miał asystę.